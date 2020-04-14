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母親節搶購小黑瓶、愛馬仕免排隊！草莓網美妝爆款超殺價　滿3,999再送520元

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▲▼網購,刷卡,宅經濟。（圖／pexels）

▲善用草莓網母親節優惠，宅在家免出門美妝爆款照樣買好買滿。（圖／免費圖庫pexels）

消費中心／綜合報導

母親節百貨美妝優惠檔期即將到來，然而全台正值防疫關鍵期，想配合政府防疫措施乖乖宅在家，又擔心錯過上半年度最重要的補貨時機？莫急、莫慌、莫害怕！全球最強美妝跨境網站「草莓網」體貼愛美一族的需求，4/14~4/27期間推出「愛Mommy妝美麗」滿3,999送520現金券大勝百貨滿千送百禮券優惠，而且眾多美容保養組合下殺折扣幅度超越專櫃，徹底免去出門排隊人擠人的風險，宅在家動動手指就能安心搶便宜。

上半年度最大美妝優惠的母親節檔期，不僅為了送媽媽美麗，更是多數美人們把握優惠補貨、囤貨的好時機，為滿足各族群保養需求，草莓網針對各種需求特別規劃4大必BUY優惠，不論是想要把握春天尾巴養出逆齡雪白美肌，或是花小錢入手愛馬仕晉升精品「香民」，或是跟風網友最愛爆款「小黑瓶」，通通都能一站購齊。

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▲▼草莓網母親節檔期優惠。（圖／業者提供）

2.回購率最高保養不敗品 - KOSE 高絲 雪肌精超值組 360mlx2+20mlx2超殺優惠價$ 1,899

▲▼草莓網母親節檔期優惠。（圖／業者提供）

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▲▼草莓網母親節檔期優惠。（圖／業者提供）

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▲▼草莓網母親節檔期優惠。（圖／業者提供）

以上這些超強優惠通通都在草莓網「愛Mommy妝美麗」母親節優惠檔期活動，自4/14 10:00~4/27 10:00各式國際美妝大牌明星商品、護膚/精品香氛組合等，專櫃保養熱銷品項全面5折起，購物滿3,999送520現金券，不僅讓你輕鬆入手網友大推的美妝爆款，入手價還比其他人更便宜。

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