母親節搶購小黑瓶、愛馬仕免排隊！草莓網美妝爆款超殺價　滿3,999再送520元

▲善用草莓網母親節優惠，宅在家免出門美妝爆款照樣買好買滿。（圖／免費圖庫pexels）

消費中心／綜合報導

母親節百貨美妝優惠檔期即將到來，然而全台正值防疫關鍵期，想配合政府防疫措施乖乖宅在家，又擔心錯過上半年度最重要的補貨時機？莫急、莫慌、莫害怕！全球最強美妝跨境網站「草莓網」體貼愛美一族的需求，4/14~4/27期間推出「愛Mommy妝美麗」滿3,999送520現金券大勝百貨滿千送百禮券優惠，而且眾多美容保養組合下殺折扣幅度超越專櫃，徹底免去出門排隊人擠人的風險，宅在家動動手指就能安心搶便宜。

上半年度最大美妝優惠的母親節檔期，不僅為了送媽媽美麗，更是多數美人們把握優惠補貨、囤貨的好時機，為滿足各族群保養需求，草莓網針對各種需求特別規劃4大必BUY優惠，不論是想要把握春天尾巴養出逆齡雪白美肌，或是花小錢入手愛馬仕晉升精品「香民」，或是跟風網友最愛爆款「小黑瓶」，通通都能一站購齊。

1. 愛媽咪保養首選 - SK-II R.N.A. 超肌能緊緻活膚霜100g/3.4oz 超殺優惠價 $4,999

2.回購率最高保養不敗品 - KOSE 高絲 雪肌精超值組 360mlx2+20mlx2超殺優惠價$ 1,899

3.全能修護人人必備： LANCOME 蘭蔻超進化肌因賦活露100ml/3.38oz超殺優惠價4,249元

4.精品香氛第一選擇：HERMES 愛馬仕橘采星光女香乳液組合 超殺優惠價 2,899元

以上這些超強優惠通通都在草莓網「愛Mommy妝美麗」母親節優惠檔期活動，自4/14 10:00~4/27 10:00各式國際美妝大牌明星商品、護膚/精品香氛組合等，專櫃保養熱銷品項全面5折起，購物滿3,999送520現金券，不僅讓你輕鬆入手網友大推的美妝爆款，入手價還比其他人更便宜。

還沒買過由東森集團親自操盤的超強美妝跨境電商「草莓網」，現在加入搶優惠行列真的hen可以！凡訂閱草莓網即可獲得專屬買千折百折扣碼，隨時關注限時周末超殺折扣，掌握第一手優惠情報！只要成功加入草莓網新會員，首次下單不限金額通通免運，之後下單滿1,000 或以上（折扣後）免運費，同時還可用HappyGo累積點數，若搭配全家超取還可再享95折優惠，完全不必辛苦扛貨回家，買好買滿依舊從容優雅。

心動就要馬上行動►►►