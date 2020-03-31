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東森自然美店長「防疫小舉動」暖爆！用愛與關懷力抗嚴峻疫情

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▲▼ 自然美防疫消毒 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲東森自然美嚴格落實消毒，以防疫最高規格提供客人最安心的護膚環境。（圖／記者劉亮亨攝）

記者林璟倩／綜合報導

新冠肺炎疫情一波未平一波又起，民眾之間互相關懷打氣成為長期抗疫正能量。近期東森電銷菁英團隊成員之一的蔡青峰帶著妻女全家一同前往東森自然美高雄美麗島旗艦店體驗，當天在旁等待的寶貝女兒，意外獲得店長的防疫照顧相當感動，因此在臉書上分享大讚貼心。

蔡青峰表示，平時總會帶著太太與女兒一家人前往東森自然美美麗島旗艦SPA館護膚，除了享受美好的護膚體驗之外，護膚課程結束後，一家人總會聚在一起喝茶、吃甜湯、聊聊天相當愉快。最近一次前往體驗時，美麗島店長還特別準備東森自然美高氧水泡的Q10給一旁等待的女兒喝，為她補充維他命C提升防禦力，令他相當感動，因此特別拍照將太太的美麗素顏與開心的寶貝女兒分享在FB上。

▼顧客蔡青峰前往東森自然美體驗後，開心拍下美麗的太太陳佳君與寶貝女兒倩影分享於FB上。(圖／取自自然美高雄美麗島店臉書粉絲團)

▲▼東森自然美暖心服務。（圖／翻攝自網路）

東森自然美美麗島店長李靜雯得知後相當開心，她表示沒想到一個小舉動會讓客人留下深刻印象，也很謝謝這則貼文分享，大大肯定了這段期間東森自然美員工們的努力。為讓顧客安心，東森自然美全台各分店皆採高規格防疫消毒，並謹慎配合政府防疫措施，未來也將持續提供客人最優質的服務，祈禱全台一同順利度過防疫難關。

▼東森自然美每日落實高規格防疫消毒。

美容業最高規格消毒抗菌　東森自然美嚴格防疫守護健康（圖／東森自然美提供）

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