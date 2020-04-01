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【愛美不能等3】體驗是最好行銷！王令麟招待500名員工東森自然美頂級水光療程

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受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情的衝擊，與消費者近距離接觸的美容業也跟著大受影響，但是東森自然美做到防疫最高規格，逆勢突圍來客數不減，《ETtoday新聞雲》特別走訪全台各分店，透過系列報導帶您深入瞭解東森自然美究竟是如何做到的！

▲體驗是最好行銷！王令麟霸氣招待500名員工「東森自然美頂級水光療程」。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨婷）

▲▼ 自然美員工體驗 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲透過員工親自到東森自然美體驗，讓每個人都能成為活招牌，同時也見證最高防疫規格。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

體驗就是最好的行銷，每10天固定到東森自然美報到，臉亮到發光的帥氣總裁王令麟，不僅自己是最佳代言人，更霸氣招待500名員工免費體驗東森自然美「頂級水光療程」，同時也見證最高防疫規格，讓每個人各個都能成為活招牌，不少員工體驗後驚呼超有感！

▲總裁到東森自然美體驗。（圖／東森自然美提供）

▲帥氣總裁王令麟不僅是東森自然美最佳代言人，更霸氣招待員工免費體驗「頂級水光療程」。

東森購物購物專家紫瑩表示，體驗前後最大的差異點就是「敢素顏出門了」，隨著年紀漸長，就越顯出老態和蠟黃肌膚，所以出門時一定要上妝，但做完水光療程後，平時素顏就可以出門了。東森自然美台中廣三店店長賴樺萱認為，這是個很好的行銷方法，「我覺得非常的棒，就是把我們自己的人當成就是廣告，用活招牌的方式去做推廣，許多員工也是藉由這次總裁招待，做了水光療程之後意外發現，自己的皮膚年輕了、健康了，每個人遇到他都說『哇你的皮膚變亮了！』」

▲▼ 自然美員工體驗 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲東森購物購物專家紫瑩表示，體驗頂級水光療程後，最大的差異點就是「敢素顏出門了」。

從肌膚檢測到水光體驗，每位員工細細體會肌膚變化，在美容師專業又溫柔的手法下，進行一場身心靈的放鬆之旅，以親身體驗的故事行銷，再加上人證、物證、科學做見證，輕輕鬆鬆就能說服會員買單。紫瑩表示，由於自己是販售產品的人，實際體驗後能夠更清楚告訴消費者，整個SPA美容的過程，還有身心靈的放鬆程度，跟一般美容護膚店都有很大的差異，在銷售上非常有幫助。

▲▼ 自然美員工體驗 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲以親身體驗的故事行銷，再加上人證、物證、科學做見證，對於員工在銷售上幫助非常大。

 ▲▼東森自然美體驗分享。（圖／東森自然美提供）

▲總裁招待員工到東森自然美體驗水光課程後，許多員工主動在臉書分享，讓更多人感受到自然美頂級保養和防疫安全的成效。(圖／東森自然美提供) 
平時用電話與消費者接觸的電話行銷銷售精英陳小姐則提到，「平常第一線用產品就已經覺得很好了，這次來體驗可以看到科學的部分，透過肌膚檢測可以看到皮膚的變化，所以就可以很清楚的跟會員分享前後差異，像是會跟客人分享說做完水光療程後，皮膚毛孔明顯有變小變亮，臉上有一些斑斑點點，也有馬上淡化的效果」。

▲▼自然美消毒防疫影音拍攝大直店 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲電話行銷銷售精英陳小姐分享，體驗完水光療程後，皮膚毛孔明顯有變小變亮。

打造品牌生命力，東森自然美從自家員工出發，親自見證水光魅力，主動分享及推薦，吸引更多人前來暸解，這個長達48年的優質品牌，透過體驗式行銷打動人心，東森自然美要你自然就是美。

►【愛美不能等1】東森自然美逆勢突圍　王令麟親自見證成活招牌

►【愛美不能等2】東森自然美最高防疫規格　守護顧客美的權益

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