安太歲免排隊！線上祈福需求升溫　鹿港天后宮奪「點燈人氣王」

▲農曆新年將近，不少民眾透過點燈祈福，為新的一年祈求平安順遂。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆年前向來是民眾祈福、點燈的重要時節，電商平台看準民俗信仰結合數位服務的需求，紛紛推出線上點燈、祈福專區，讓民眾在家就能完成新年開運儀式，帶動一波「線上開運經濟」，其中有平台業者指出，以祈求平安與順遂為主的光明燈、太歲燈最受青睞，銷售占比合計接近7成；宮廟方面，由鹿港天后宮拿下「點燈人氣王」。

馬年開運不必跑廟宇，東森購物網推出「安燈祈福迎好運」線上點燈專區，主打免出門即可完成祈福流程，提供安太歲燈、光明燈、文昌燈、月老姻緣燈等多種燈種選擇，並搭配不同祈福組合，滿足消費者在新年期間對平安、事業、考運與感情等多元心願，指定點燈商品並搭配站上滿額登記抽獎，最高回饋$1,000樂透金（限量150名），還有機會抽中氣炸烤箱、結緣小物等好禮，為新的一年增添開運好兆頭。

▲東森購物網即日起至3/8推出「安燈祈福迎好運」。（圖／翻攝自東森購物）

momo也集結了鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、新港奉天宮及雨揚老師等知名廟宇與名師，提供便捷的數位祈福，同時指出在眾多宮廟服務中，今年1月至今，「鹿港天后宮」已囊括站上點燈總銷量5成，穩坐銷售冠軍。燈種偏好方面，消費者首重祈求流年平安與前途順遂，帶動「太歲燈」與「光明燈」買氣最旺，兩者合計銷售佔比近7成；針對特定需求的「姻緣燈」、「拜斗燈」及助攻考運的「文昌燈」亦有穩定支持者。此外，「大甲鎮瀾宮」消災解厄安太歲法會與「雨揚老師」招財法會，也因名氣加持與信眾基礎深厚而廣獲好評。

▲鹿港天后宮點燈人氣旺。（圖／momo提供）

從站上數據觀察，momo發現，傳統點燈習俗出現顯著的「世代翻轉」，今年線上點燈主力客群由50歲以上族群強勢領軍，佔比突破五成，其次為40～49歲占近3成；以性別觀察，高達近80%銷售動能來自女性，顯示「熟齡女性」已取代年輕人，成為驅動這波數位開運經濟的關鍵力量。這群含金量高的客群傾向「一站式購足」，在點燈同時常順手加購金紙、香品等周邊，形成獨特的年節購物籃模式。平台預估，線上點燈需求將於農曆年前兩週（2/1至2/13）進入最高峰，可望推升相關業績年成長20%。

迎接年前最後採買高峰，Yahoo購物推出「馬年神助攻 年貨大街攻略」，全站消費滿3000登記送300購物金，並跨界攜手新港奉天宮，即日起進站「媽祖開運籤」互動求籤就有機會抽中888點OPENPOINT，下單還有機會搶先拿到新港奉天宮除夕現場發放限定的馬年限量造型紅包，選擇快速到貨商品隨箱加贈限量「奉天宮聯名斗方」；1/31前在Yahoo購物指定貼文下留言分享新年新希望，有機會獲得新港奉天宮包含媽祖小神衣、紅包等開運大禮包，以及「朝天虎」虎爺造型積木等好禮。

▲Yahoo購物攜手新港奉天宮推出系列活動。（圖／Yahoo購物提供）