民生消費

【廣編】從品牌愛用到成為代言人　簡嫚書攜手艾惟諾詮釋敏感肌的溫柔選擇

從品牌愛用到成為代言人，簡嫚書攜手Aveeno艾惟諾詮釋敏感肌的溫柔選擇（圖／品牌提供）

▲艾惟諾與簡嫚書攜手打造1+1敏感肌守護方程式。

【廣編特輯】

圖、文／艾惟諾提供

美國皮膚科專業推薦品牌艾惟諾 (Aveeno)，正式宣布邀請知名演員暨氣質女神簡嫚書擔任品牌代言人。此次合作象徵艾惟諾對「專為敏感肌設計、溫和修護」保養理念的堅持，也期待透過簡嫚書真實且細膩的生活態度，傳遞對敏感肌膚更深層的理解與關懷。

簡嫚書長期以自然、不造作的形象深受大眾喜愛，無論在戲劇作品或日常生活中，皆展現對身心平衡與生活品質的重視，與 Aveeno艾惟諾主張的「尊重肌膚本質、以溫和科學呵護肌膚健康」理念高度契合。她同時也是 Aveeno艾惟諾的長期品牌愛用者，日常保養中特別偏好以溫和有效、穩定健康膚況為核心的產品，其中Aveeno艾惟諾的燕麥高效舒緩系列更是她面對換季乾癢與敏感不適時最安心的選擇。

簡嫚書也分享，自己在身體保養上不追求過度修飾，而是重視肌膚長期的穩定與健康，「肌膚需要的是被理解，而不是過度刺激。」這樣的保養觀點，正呼應Aveeno艾惟諾以燕麥科學為基礎、專注敏感肌修護的品牌精神。

擁有80年燕麥科研背景的Aveeno艾惟諾，長年致力於健康肌膚保養和啟動皮膚微生態平衡的研究，透過嚴謹科學驗證，提供兼具安全性與功效性的沐浴與保養產品。此次與簡嫚書的合作，將聚焦於敏感肌族群在不同生活情境下的真實需求，生活常因肌膚敏感而生活節奏被打亂，困擾往往不是一時的乾癢，而是那種反覆來襲、讓人難以真正安心的感覺，真正的安定，不是靠一次性的舒緩，而是日復一日的細緻守護，與突發時刻的即時修護！

近期Aveeno艾惟諾推出新品燕麥高效舒緩萬用霜，富含經典三重益菌生燕麥配方、乳木果油及40%高濃度甘油，守護肌膚2倍^更快修護，隨時應對生活敏感的時刻，舒緩有感。搭配燕麥益敏修護保濕霜，除了經典三重益菌生燕麥成分，更添加明星修護成分神經醯胺及維他命原B5，適合益敏肌或皮膚較為乾燥而發癢敏感者日常修護長效滋潤，立即舒緩肌膚癢感。

Aveeno艾惟諾1+1敏感肌守護方程式，雙重搭配兼顧「快速舒緩」及「長效修護」的產品，長效穩定肌膚的底盤，從日常保濕、換季不適、嬰兒肌膚護理到全家大小皆適用的溫和照護，除了能舒緩肌膚乾燥缺水問題外，還能從根本修護並強健肌膚屏障，有效舒緩肌膚乾敏*，陪伴消費者建立更安心、穩定的肌膚狀態。從此遠離反覆乾癢，回歸自在安心的每一天。

更多新聞
更多新聞

相關新聞

敏感肌「千元初」乳霜推薦

敏感肌「千元初」乳霜推薦

天氣轉涼，不僅空氣濕度驟降，皮膚的屏障功能也隨之減弱。即便手邊瓶瓶罐罐堆滿案頭，肌膚卻依舊難以維持理想中的透亮感？擦得太厚怕負擔過重，擦得太少又擔心保濕續航力不足。

冬天乾癢抹乳液無效　醫解析3種膚質：洗完澡快塗更能鎖水

冬天乾癢抹乳液無效　醫解析3種膚質：洗完澡快塗更能鎖水

營養師提醒：「10種毀膚食物」少碰

營養師提醒：「10種毀膚食物」少碰

第一次過夜！男友急衝超商「竟是為了它」　女傻眼一看狂讚

第一次過夜！男友急衝超商「竟是為了它」　女傻眼一看狂讚

「植物萃取成分」竟引發異位性皮膚炎　醫：保養不是越天然越好

「植物萃取成分」竟引發異位性皮膚炎　醫：保養不是越天然越好

關鍵字：

簡嫚書Aveeno艾惟諾敏感肌

