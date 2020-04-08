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擺脫防疫期社交疏離感！東森自然美主動關心問候　和顧客搏感情

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▲自然美防疫。（圖／記者謝婷婷攝）

▲防疫期間大量減少的社交活動讓不少民眾快悶壞，做好高規格防疫消毒的東森自然美成為許多消費者兼顧美麗與紓壓的出口。（示意圖／資料照，記者謝婷婷攝）

記者林璟倩／綜合報導

受新冠肺炎影響，政府疾呼民眾應保持社交距離全力防堵疫情，然而也有人耽心社交疏離感，可能使人感覺寂寞、被孤立。東森自然美表示，人與人之間的互動與關心，將成為艱難時刻相互支持的正能量，因此將秉持一貫有溫度的服務初心，繼續為愛美顧客服務，並且在全台各分店皆採最高規格防疫消毒，全力配合政府防疫措施。

▲自然美防疫。（圖／記者謝婷婷攝）

▲東森自然美落實客人測量體溫及消毒工作。（示意圖／資料照，記者謝婷婷攝）

東森自然美高雄悅誠店分享，有客人非常愛聊天、也很希望有人願意聽她說話，然而隨著防疫期間朋友聚會大減，乾脆趁著美容師悉心提供護膚服務之際，不僅可以變漂亮還可以閒話家常、排解牢騷與煩悶，最近就帶著女兒一同前往做臉繼續聊。過去不愛打扮也不保養的女兒做完療程發現膚質真的變好很驚訝，加上難得有人願意常常聽媽媽說話，因此樂得加買保養課程。

▲▼東森自然美悅誠店。（圖／東森自然美提供）

▲許多美容師因為和客人無話不談而成為知心好友。（圖／東森自然美悅誠店提供）

另外，也有東森全球新連鎖事業的加盟店主，參觀公司旗下美容事業後，經由東森自然美悅誠店李靜雯店長協助肌膚檢測，並規劃美容課程及挑選居家保養品後，連續半年都會固定前往護膚，膚質愈來愈健康美麗之餘，也和店長成為無話不談的好朋友，不僅分享美麗也能分享如何經營事業，相互加油打氣，希望一同度過防疫難關。

▼東森自然美每日落實高規格防疫消毒。

美容業最高規格消毒抗菌　東森自然美嚴格防疫守護健康（圖／東森自然美提供）

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