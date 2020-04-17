疫情影響捐款！聖嘉民啟智中心尿布、生活用品大缺　王令麟捐30萬紓困

▲東森總裁王令麟透過東森慈善基金會拋磚引玉捐助30萬元，幫助呂若瑟神父(右)創立的聖嘉民啟智中心添購生活必需品，今由東森副總裁廖尚文(右)代表親赴宜蘭捐贈。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／宜蘭報導

受新冠肺炎影響，許多弱勢團體平日小額捐款大幅縮水，就連先前為家鄉義大利募款而爆紅的呂若瑟神父，在宜蘭創立的「聖嘉民啟智中心」也在受影響之列，不僅因防疫暫停團體參訪而減少募款收入，連一般民眾捐贈物資量也銳減，因此無力添購大量日常必需品。秉持「取之於社會、用之於社會」長期致力於公益的東森慈善基金會董事長王令麟得知後，立即捐贈30萬現金希望拋磚引玉協助聖嘉民啟智中心度過難關，同時向為家鄉奔波的呂若瑟神父致意。

▲東森集團副總裁廖尚文(右)與東森購物主持人增釗(左2)與呂若瑟神父及院生合影留念。

聖嘉民啟智中心位於宜蘭縣三星鄉，由義大利籍呂若瑟神父於1987年所創立，啟智中心內多半為中重度智能障礙及行動不便的孩子與老人家，照顧這些院生每天所需的尿布、濕紙巾及衛生紙不僅用量驚人且所費不貲。受新冠肺炎疫情影響，導致平時持續性的小額捐款銳減，造成啟智中心經費短缺、無力添購充足的日常所需物資。

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▲呂若瑟神父(左)為家鄉義大利募款爆紅，其建立的聖嘉民啟智中心也受到疫情影響，捐款大減影響營運。

今(4/17)下午由東森集團副總裁廖尚文代表王令麟前往宜蘭捐贈，一見到高齡80歲的呂若瑟神父仍硬朗地到處關心院生狀況，廖尚文感動地表示，呂若瑟神父創建院區、服務台灣的精神，大概可以用愛、無私、奉獻幾個字概括，這樣的熱忱讓同樣致力關懷部落學童、銀髮族的東森慈善基金會相當感動，先前神父為家鄉募款金額高達1.5億，反映台灣人對於呂若瑟神父一生行善、為台灣默默付出點滴在心頭且樂於回報，東森也將延續這份無私的愛，持續關注全台弱勢族群需求。

呂若瑟神父表示，非常感謝東森集團長期對聖嘉民啟智中心的厚愛，不僅去年2月曾來訪院區陪伴院生做餅乾、跳健身操，並捐款緩解院內經費、物資短絀的困境仍歷歷在目，近期再度捐贈30萬給予實質幫助，讓中心內的院生及老人家能得到愛的照顧，實在非常感動，也想再次謝謝社會大眾對於家鄉義大利的捐款，希望大家都能平安度過這波疫情難關。

▲去年2月東森購物專家小葳及增釗曾前往聖嘉民啟智中心陪伴院生一整天，互動熱絡。

聖嘉民啟智中心主任黃鈺雯則對近期因暫停接待外賓所致的物資匱乏感到憂心忡忡，她表示：「受新冠肺炎影響，目前暫停入內參訪以保障院生健康與安全，卻也因此減少了捐款收入，想趁機呼籲民眾，聖嘉民還是很需要各界捐贈成人尿布、清潔用品等物資，無論是親送到門口或寄送都很歡迎，若欲捐款也希望能小額、長期的方式細水長流贊助聖嘉民啟智中心，以維持中心運作。

▲新冠肺炎疫情影響台灣農漁業外銷，農委會主委陳吉仲（中）兩度親自上東森購物銷售農漁產品，立法委員莊瑞雄（右）也到場站台，與東森購物董事長王令麟一起大力推廣農漁產品。（資料照／東森購物提供）

東森集團大家長王令麟秉持「別人做生意，東森時時刻刻做公益」，此次不僅拋磚引玉捐贈30萬幫助弱勢團體，先前也於新冠肺炎疫情初期即率先配合農委會銷售農漁產，化解小農滯銷危機，並向「台灣隊長」醫護警消及疫苗研發團隊致敬，捐贈保健品及東森自然美醫美級瑞昇保養品等千萬防疫禮物，希望以實際行動送愛全台，同時呼籲民眾防疫期間莫忘送愛互助，一同度過難關。

財團法人天主教靈醫會私立聖嘉民啟智中心

宜蘭縣26644三星鄉大隱村三星路二段101號

03-9899650、9899556、9897231

官網：http://www.camillus.org.tw