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疫情中突圍！東森自然美教育訓練　王令麟親自上陣當麻豆展現經營決心

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▲▼ 東森自然美教育訓練 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟勉勵東森自然美教育訓練學員防疫期間仍要持續精進技術。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，許多企業主對投資轉持保留態度，唯東森自然美逆勢突圍以最高防疫規格、總裁招待員工免費體驗，業績不受影響，同時持續加碼展店，東森集團總裁王令麟更霸氣宣布集團不裁員、不減薪，全面加強員工訓練，待疫情過去將一舉成為業界領頭羊！今(4/22)天特別邀請東森自然美教育訓練首席講師李燕菁傳授護膚手技，王令麟總裁並親自上陣當起示範模特兒，展現對經營東森自然美成為美容SPA領導品牌的決心與信心。

▲▼ 東森自然美教育訓練 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟不同於一般企業領導人總是高高在上的形象，親自上陣，在30多位美容師面前，當起東森自然美教育訓練課程示範麻豆。

2018年併購擁有悠久歷史的台灣經典品牌成為「東森自然美」的王令麟表示，過去自己對美容保養一無所知，也是慢慢透過親身體驗、學習才漸漸發現變美的樂趣，他強調：「人因夢想而偉大，完成夢想的道路上，沒有先行者、只有實踐者」，即使疫情帶來嚴峻考驗，美容師更要把握這波疫情影響的淡季持續學習、精進技術，提升服務滿意度，並宣布未來東森自然美美容師將採分級制，目標服務更多高端美容消費客群。

事實上，各界對於王令麟接手東森自然美後，每次亮相總是神采奕奕、膚質啵亮的好氣色相當好奇，其實正是出自東森自然美教育訓練首席講師李燕菁之手，在總裁數度熱情邀請之下，李燕菁今日特別公開為東森自然美學員們不藏私分享，打造「帥哥總裁」臉上發亮的超強護膚手技。

▲▼ 自然美教育訓練 。（圖／記者徐文彬攝）

▲由王令麟親自擔任教育訓練示範麻豆，李燕菁主講並開放近距離互動學習，提升服務細膩度。

李燕菁表示，其實是東森自然美的產品力夠強大，再搭配美容師多年累積的經驗，去觀察客人真正的膚質問題及保養需求，以合適的產品搭配靠技巧純熟的美容手技，才能將總裁原本的財神爺臉型拉提成為金城武級的帥氣V臉，而今日在教育訓練課程上，她也完整示範從卸妝、按摩到水光標靶療程及敷臉等，提醒各個階段應注意的細節，讓學員們學習到如何達成更細膩的服務。

此外，她也向學員們傳授了幾個重要的工作心法！像是投資自己使用東森自然美保養並且拍照記錄下來，再結合膚質檢測儀器佐證，讓自己就是最好的人證、物證、科學做見證；為了創造業績，其實可以專挑自己喜歡、用了特別有感的產品認真賣，才能帶給客人專業感；盡量把客人當作家人、朋友，建立友好關係，不吝於多一點服務及談心，自然就能養出一批忠誠客。

▲▼ 自然美教育訓練 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟接手東森自然美後總是神采奕奕膚質啵亮，正是出自李燕菁(左)之手。

示範教學完畢後，頂著一臉容光煥發的王令麟信心滿滿的對著現場所有東森自然美學員強調：「全台灣絕對找不到一個美容SPA的男老闆，願意在大家面前親身示範，可見我對東森自然美的決心以及對產品的信心，我相信今天只是一個開始，之後還有很多機會可以讓優秀同仁來傳承經驗，讓學員們因為學習而成功，大家一起賺大錢。」

為了持續精進東森自然美美容師技術，王令麟先前趁新冠肺炎疫情期間來客數受影響之際，自掏腰包招待500名員工到東森自然美體驗強打的「水光標靶」療程，深入了解服務優缺點加速品牌進化，卻也意外發現高達40%的員工願意加購療程或產品，無意間創造驚人業績，因此他表示下個階段預計加碼招待1萬人次，敦促所有美容師加強練功，積極提升品牌實力，順利挺過大蕭條時代，以更有溫度與專業的服務，為台灣再創一個全新的美容SPA品牌奇蹟。

►【愛美不能等1】東森自然美逆勢突圍　王令麟親自見證成活招牌

►【愛美不能等2】東森自然美最高防疫規格　守護顧客美的權益

►【愛美不能等3】體驗是最好行銷！王令麟招待500名員工東森自然美頂級水光療程

►【愛美不能等4】東森自然美超強顧問團加持　王令麟：打造華人美妝第一品牌

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