海軍士氣崩盤了！吳斯懷點破蔡英文「外行話」　直指：總統沒尊重這件事

▲王育敏與吳斯懷在直播中談論敦睦艦隊缺失。（圖／翻攝國民黨臉書直播）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委吳斯懷關注敦睦艦染疫，被外界大讚「先知」。對此，國民黨文傳會主委王育敏22日與吳斯懷在臉書開直播談敦睦艦隊缺失，對於總統蔡英文稱「尊重」國防部長嚴德發的指揮，這是「外行話」，且現在海軍士氣簡直要崩盤，呼籲蔡英文要好好安撫軍心，否則懲處誰都沒有用。

吳斯懷表示，自己曾任國防部作戰次長，敦睦艦隊就是自己所管轄的業務，而軍艦內是秘部空間若發生感染是不得了的事情，所以才一直不斷提醒國防部，而美國海軍發生確診，他們有直升機可以接他們回去，「但我們沒有，我一直提醒他們，他們都說沒問題，結果很遺憾發生這樣的事情。」

而對於蔡英文與嚴德發在敦睦艦隊的航程內容說法不一，吳斯懷說「很少見」，嚴德發說的有跟總統報告，總統說尊重「這是外行話」，總統沒有尊重這件事，「我跟長官報告，長官首先知道，再來就是同意，等同長官拍板，不然若總統不同意怎麼辦，這說法是說不通。」

吳斯懷強調，這是指揮權不能尊重，那如果國防部說，下禮拜要作戰了，然後總統說我尊重，「那這國家誰指揮？就是三軍統帥，她一天到晚說她三軍統帥，就是她做決定，她有權決定。」

吳斯懷說，「尊重」不存在指揮體系的指揮鏈裡，總統軍事會談一定有逐字稿做完整記錄，一定有總統的指示、裁示，然後發函給國防部、外交部、僑委會等有關單位，他建議有審視機密資料權限的外交國防委員會召委可調閱資料查看一下。

由於海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎，儼然成為台灣的防疫破口，而支隊長陳道輝被調職始的海軍士氣低迷，吳斯懷說，「何止是士氣低落，簡直要崩盤了！」還有人要集體陳情蔡總統，所以才要提醒他們要好好安撫軍心，否則軍心動盪，再怎麼防疫，再懲處誰都沒用。

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