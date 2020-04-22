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磐石艦確診病患家人就讀北市警專！　警專證實：學生「還沒返校」

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▲警察專科學校外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

▲警察專科學校外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

22日驚傳海軍敦睦艦隊磐石艦2名艦上船員弟弟在台北市警察專科學校就讀，傳出其中一名船員已經確診罹患新冠肺炎（COVID-19），消息傳出後，警專已通令2名船員的胞弟在家自主隔離進行自主健康管理；警專證實，2名學生確曾和磐石艦船員家人接觸，但有主動通報並未返校，並未有造成校園群聚感染的危機，目前警專也同步加強校內環境消毒並增強防疫力度。

▲▼磐石號油彈補給艦,磐石艦,磐石軍艦,中華民國海軍,後勤艦艇,國艦國造。（圖／記者李毓康攝）

▲磐石軍艦艦上士官兵經傳染疫，目前影響層面逐漸擴大。（圖／記者李毓康攝）

警專統計，4月18日校內一名男學生向學校通報，發現哥哥是磐石艦成員，周末返家時曾和家人接觸，但強調其兄並未染疫；另外一名學生則是19日同樣反映兄長是磐石艦成員，但稍晚再行通報家人確診罹患新冠肺炎，警專因此要兩名學生分別在家進行自主健康管理、確診病例的男學生則需在家自主隔離14天。

警專校方透露，事實上從2月新冠肺炎疫情爆發後就展開多項防疫措施，包含校內宿舍、教室全面消毒，並進行防疫宣導、進行校內門禁管制，每日測量體溫等多項措施，並全面調查校內學生放假旅遊史，另外也增設隔離寢室因應未來疫情。

警專強調因兩名學生都是上周末周休時返家和家人接觸，通報警專後未再進入校內、也沒有接觸其他校內師生，根據警專調查、防疫上應無造成校內群聚感染的危機、警專藉此請校內師生及民眾放心。

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