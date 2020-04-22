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磐石艦員發燒有沒有回報？　嚴德發、支隊長、海軍副司令3方說法兜不攏

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▲▼嚴德發梅家樹。（圖／記者湯興漢攝）

國防部長嚴德發（左）、海軍副司令梅家樹（右）。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，國防部22日到立法院備詢；面對立委輪番砲轟，國防部官員的發言與過去有所出入，引來立委質疑。敦睦艦隊支隊長陳道輝透過電話說明，強調「絕無隱瞞疫情」，並稱磐石艦5人發燒，有回報1人，其餘4人因症狀輕未上報；但國防部長嚴德發備詢時卻稱，「對，他（陳道輝）沒回報」。雙方說法對不上，引來外界質疑。

陳道輝22日上午雖婉拒視訊備詢，但仍透過電話說明狀況。他表示，艦上5員發燒全部有醫療小組專業診斷，經治療後也都逐漸好轉。

對於到底有沒有回報艦員發燒狀況，陳道輝說，有1員比較嚴重，所以有回報，「剩下4員我很誠實報告，我並沒有回報」，因為醫療小組給的建議是一般感冒。

不過，當民進黨籍立委羅致政隨後詢問，若艦隊上有人員發燒、疑似發燒都要通報，是否可保留不通報？嚴德發表示，「要求一定要通報」，因為當時是防疫重點，5個發燒案例都要回報。

羅致政接著問，即便艦隊醫官判斷為感冒，是否仍要回報？嚴德發回應，「對，他（陳道輝）沒回報」，但是否有隱匿等情事還要再調查。

另外，海軍副司令梅家樹也補充，5員發燒案例，艦指部只收到1例，但目前仍在調查中，尚未完全掌握狀況。

而當民進黨籍立委趙天麟質詢時問到同樣的回報問題時，梅家樹表示，根據記錄，陳道輝在回報各種不同症狀時有做取捨，「沒有完全回報」，磐石艦上有5名成員發燒，但僅回報1名，但是否涉及醫官專業判斷仍待釐清。

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