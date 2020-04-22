敦睦艦隊官兵再增1名確診！新增1足跡點公布　「家樂福」關門大消毒

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敦睦艦隊確診官兵屏東縣再新增1名 ，累計共5名，衛生局公布足跡點再添家樂福新屏店，衛生局表示會隨時修正疫調足跡。

家樂福新屏店22日接到通知後，全館立刻停業1天大消毒，也已將戶外完成消毒。家樂福近日因敦睦艦隊疫情，已經先在台北桂林店、桃園八德店、台中沙鹿店、高雄楠梓店與高雄鼎山店大消毒完成。

衛生局表示，敦睦艦隊案持續進行疫調，隨時修正，讓防疫更縝密，累計5名在屏東活動的確診官兵，目前已匡列接觸者79名進行居家隔離、116名自主健康管理並加強電話追蹤健康狀況。

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