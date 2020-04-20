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「疫情爆發我們都會死！」海地村民窮到絕望…乖乖禁足就沒飯吃

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▲海地,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地被認為是面對新冠肺炎疫情最脆弱的國家之一。圖為佩蒂翁維爾（Petion-Ville）市場裡的民眾。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

我國邦交國海地處於經濟危機，如今面臨新冠肺炎疫情，被認為是最脆弱的國家之一。大多數民眾無法遵守禁足令與社交距離，因為如果乖乖待在家中，就無法餵飽一家大小。此外，醫療資源匱乏，國內110萬人口卻只有60台呼吸器。山村富爾奇（Furcy）的司機雷蒙（Jean Raymond）絕望地表示，如果疫情在村內爆發，「我們全部都會死亡。」

根據BBC，海地目前47例、3死，但由於檢測水準低落、許多偏遠地區可能沒有通報，實際確診數應該更高。該國面臨經濟危機與疫情帶來的公衛危機，防疫應對能力微弱，被認為是最脆弱的國家之一。

海地大約60％民眾生活在貧窮線以下，儘管冒著染疫風險，仍選擇繼續從事日常工作，否則若遵循政府建議、待在家中，就有可能三餐不繼。儘管泛美衛生組織（Pan American Health Organisation）建議維持禁令，總理尤特（Joseph Jouthe）本周仍宣布，國內紡織工廠本月稍晚復工，避免經濟進一步受挫。

▲海地,佩蒂翁維爾,Petion-Ville,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地佩蒂翁維爾（Petion-Ville）正在實施消毒作業。（圖／達志影像／美聯社）

根據2019年的研究，海地擁有110萬人口，卻只有60台呼吸器，首都太子港（Port-au-Prince）的呼吸治療師卓拉根（Stephan Dragon）說，實際數量可能更接近40台，其中20台也許還壞掉了，「知道如何操作的醫師人數也非常、非常有限。老實告訴你，我們根本沒有準備。」

報導指出，儘管政府最近試圖購買口罩、呼吸器等設備，但當地醫護擔心，數量太少也太遲了。此外，許多國民擁有糖尿病或其他健康狀況，一旦疫情爆發，崩潰的醫療體系可能增添更多無法承受的壓力。

雷蒙（Jean Raymond）住在太子港外的山村富爾奇，是一名騎摩托車載送客戶的司機，為了餵飽太太與2個年幼的孩子，根本不可能遵守防疫禁令，「我不可能不離開家，如果我有義務待在家中，那我們要吃什麼？」他們一家四口與父母同住，6人擠在狹小的家中生活，難以實踐社交距離，遑論其他人口密度極高的棚戶貧民區。

▲海地,佩蒂翁維爾,Petion-Ville,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地許多民眾為了生計，冒著染疫風險外出工作。圖為佩蒂翁維爾的民眾調整口罩。（圖／達志影像／美聯社）

雷蒙坦言，如果疫情爆發將會是場災難，「我們沒有醫院甚至一條好的道路。我們生活的環境……沒有出路。如果新冠病毒來到這裡，我們全部都會死亡。」妻子露西安（Lucienne）批評政府沒有提供支援，「我們很想要尊重這些規定，但我們沒辦法。我看到其他國家的政府在做什麼，但他們在這裡卻什麼都沒有做。」

此外，太子港市場的開張日子減少，政府向弱勢家庭分送食品包裹，但民眾卻必須在人群中推擠、爭吵才能獲得食物，食物分配站外頻頻出現混亂場面，許多人為此感到憤怒、絕望。居民路易金（Mesmin Louigene）說，「他們分送食物的方式非常羞辱人……政府應該更好地組織規畫（社交距離）。我非常擔心衛生條件。」

由於政府角色的缺席，防疫工作落到當地草根組織肩上，具體工作包括提供乾淨用水，也就是一項基本、重要，在海地卻很罕見的物資。環保組織「海地生態」（Ekoloji pou Ayiti）準備數十桶水源，在各社區建立建立88個洗手站，也發起公共教育運動，提倡戴口罩、避免握手、消毒的重要性，教導利用醋自製洗手液，破解疫情錯誤資訊。

海地生態聯合創辦人福布拉斯（Max Faublas）說，由於海地對於NGO組織有著深深的不信任感，「確保社區領袖是計畫的一部分」非常重要，但要求居民實踐防疫措施卻很困難。

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