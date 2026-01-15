　
民生消費

國民零食「乖乖」推出氣泡雞尾酒！2口味奶油椰子、芭樂清綠茶

▲▼國民零食「乖乖」推出氣泡雞尾酒！2款聯名新口味「奶油椰子、芭樂清綠茶」。（圖／業者提供）

▲國民零食「乖乖」推出氣泡雞尾酒！2款聯名新口味「奶油椰子、芭樂清綠茶」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

乖乖真的長大了！國民零食品牌「乖乖」近來攜手風格調酒品牌WAT，推出2款話題聯名氣泡雞尾酒，分別是「奶油椰子」、「芭樂清綠茶」口味，目前於全聯、大全聯都有販售。此外，全家便利商店近來也獨家販售「乖乖」3款限定商品；故宮也推出全新宜蘭限定「勁早有吉－米乖乖金棗風味」。

乖乖近年跨界聯名不斷，如今將童年記憶與調酒文化巧妙結合，從零食跨界到酒款。此波聯名新品「乖乖 X WAT 奶油椰子氣泡雞尾酒」，以乖乖招牌口味為靈感，走療癒系路線，將椰子香氣搭配柔滑奶油風味，甜而不膩、輕盈順口，復刻兒時記憶，又帶點熱帶氛圍，翻玩出與眾不同的新花樣。

另一款新品「乖乖 X WAT 芭樂清綠茶氣泡雞尾酒」，則選用在地芭樂結合古早味青草茶，風格清新淡雅，入口清爽、果香明亮，尾韻還帶出淡淡薄荷味，台式經典彼此呼應，交織出更細緻更有層次的風味亮點。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

★全家獨家乖乖新品

▲全家獨家販售「乖乖」3款限定商品。（圖／業者提供）

全家便利商店近來獨家販售「乖乖」3款限定商品，首推與手搖飲店「發發牧場」雙聯名的「草莓煉乳金萱奶茶」，茶湯選用金萱紅茶、錫蘭紅茶，呈現溫潤茶感，加入煉乳，搭配草莓酸甜果香，讓奶香更香甜。此外還有「玉米脆條草莓優格派對」、「草莓Q軟糖」，粉色外衣吸睛又唰嘴。

★故宮X 乖乖聯名

國立故宮博物院近來再度與乖乖聯名，推出全新口味「勁早有吉－米乖乖金棗風味」，主打宜蘭在地金棗入味，名稱取自台語諧音，寓意「早早有錢」，配合「勁水國寶－故宮 X 蘭陽博物館特展」同步登場。

首賣地點為宜蘭頭城的「蘭陽博物館文化商店」，讓走訪特展或規劃宜蘭行程的民眾，可現場順手帶回作為旅行紀念。無法前往宜蘭的消費者，也可透過「故宮精品網路商城」選購，提供線上下單、宅配到府服務，共有藍綠色與橘黃色2款包裝設計，單包售價40元，主打收藏與送禮兼具。

▼故宮聯名乖乖再推新口味「勁早有吉」。（圖／記者林育綾攝）

每日新聞精選

01/13 全台詐欺最新數據

554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

全聯推出15款「花生甜點、麵包」　聯名新品最低35元入手

花生控注意！全聯旗下We Sweet 、READ BREAD、阪急麵包，睽違6年再度合作知名花生醬品牌「吉比 Skippy」，即日起至2月5日，推出15款花生主題甜點、麵包新品，呼應「好事花生」諧音，最低35元就能入手。

全聯引進「鍋具界愛馬仕」9款廚具　29折起換購　

全聯引進「鍋具界愛馬仕」9款廚具　29折起換購　

「發發X乖乖」開賣4款聯名新品　限時88折、送餅乾

「發發X乖乖」開賣4款聯名新品　限時88折、送餅乾

「皮蛋多力多滋」開賣！獵奇零食一次看

「皮蛋多力多滋」開賣！獵奇零食一次看

搶攻草莓季商機　乖乖攜手搖飲發發推聯名新品

搶攻草莓季商機　乖乖攜手搖飲發發推聯名新品

