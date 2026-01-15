伊朗政府可能垮台　川普未全力支持「流亡王儲」重返

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普14日在白宮橢圓形辦公室接受《路透社》專訪期間直言，伊朗政府有可能因為抗議示威垮台，並針對長期旅居美國的伊朗反對派領袖、已故國王之子巴勒維（Reza Pahlavi）發表看法。川普語帶保留表示，雖然巴勒維看起來還不錯，但他並不確定這位流亡領袖是否真能獲得伊朗國內民眾的支持進而掌權。

伊朗政府垮台可能性

伊朗境內多達數千名示威者命喪政府的血腥鎮壓行動，川普過去曾多次放話干預且公開聲援抗議者。川普在訪談中重申，德黑蘭政府確實有可能因為這波抗議潮而倒台，但也稱實際上任何政權都可能垮台。

川普未全力支持流亡王儲

不過對於流亡王儲巴勒維，川普並未給出全力公開支持，「我不知道他的國家（指伊朗）是否會接受他的領導，當然如果他們願意，我也沒意見」。川普此言質疑巴勒維領導伊朗的能力，此前川普也稱，他並無與巴勒維會面的計畫。

現年65歲、居住在美國的巴勒維自1979年伊朗伊斯蘭革命推翻其父親之前，就一直生活在國外，也是當前伊朗示威抗議活動中的重要人物。

川普這場大約30分鐘的訪談聊到不少議題，除了伊朗情勢，還指責烏克蘭總統澤倫斯基要為俄烏戰爭和平談判陷入僵局負責。訪談期間，川普喝著健怡可樂，一度舉起資料文件，宣稱裡面裝滿他自2025年1月20日就職以來的各項政績。

不過針對今年11月即將到來的國會期中選舉，川普坦言，執政黨通常會在總統大選兩年後的選舉失去部分席位，「當你贏得總統大位的時候，你就不會在期中選舉獲勝。但我們會非常努力地贏得期中選舉」。