逛國外精品店「店員不耐煩」　她喊1句！態度大轉...還招待氣泡水

▲李怡貞。（圖／翻攝自Facebook／李怡貞）

記者曾筠淇／綜合報導

一名越南籍移工日前到台北101內的運動品牌 Onitsuka Tiger 鬼塚虎專櫃，想要選購鞋款，卻疑似因身分遭遇不禮貌對待，事後品牌道歉，並表示涉事員工現已停職，等待後續處理。律師李怡貞看到此事後，分享自己的經驗，透露她去國外精品店，也受過類似待遇，但一旦她展現消費力，對方的態度就會大轉。

逛國外精品店！李怡貞也曾被不耐煩對待

李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文透露，其實她去國外的精品店時，偶爾也會受到類似待遇，因為她為了安全，到國外都會穿得比較低調，所以難免遇到會大小眼的服務人員。

李怡貞舉例，像是她到精品店看耳環時，店員會先面露不耐煩，直到她連價格都不看，直接說「好，拿下」，對方就會突然很熱切的拿出另一盤耳環盤，問她還有沒有要挑的？

李怡貞一消費！店員態度大轉，還招待巧克力、氣泡水

李怡貞表示，倘若她接著又買了圍巾和帽子，則會出現「進階魔法」，所有經典包款，都會被一個一個拿出來，給她過目，甚至店員還會拿出巧克力、氣泡水等。不過李怡貞說，這時就會換她擺架子了，她可以在鏡子各種擺弄、拍照，店員都會耐心等待，甚至投以熱切渴望的眼神，等她繼續拿下。

李怡貞透露，她會看店員一開始的輕視態度，以及她喜歡的程度，來決定是否刷卡、吊多久的胃口，她甚至還可能只帶走耳環、帽子，並留下一句「我今天時間不夠，明天再來看看」。與此同時，店員就會遞上名片。

李怡貞說，她很清楚，這就是資本主義的遊戲規則，她雖然有被輕視，但她也有能力玩對方，反正大家都是各取所需，她拿包、店員拿業績。

貼文曝光後，還有網友留言表示，「後來發現男性銷售人員（Gay）通常好像服務比較好」。李怡貞則回應，「我有有發現」。