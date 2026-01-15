國小師遭投訴毒舌「考卷改0分」報復　教育局：若霸凌屬實不寬貸

▲台中一名國小老師被控對學童人格羞辱，回任後竟對學童重扣分數等行為報復，教育局要查是否有霸凌或是不當管教。（圖／市議員王立任提供）



記者許權毅／台中報導

台中市潭子區一名郭姓老師遭投訴對學童人格羞辱，回任後卻因學生只是忘記寫名字，就從95分改成0分等行為惡搞。校方說，已經將郭師調離導師職位，不接觸該班，教育局今天強調，該案涉不當管教與霸凌，若查證屬實不寬貸。

台中市議員王立任指出，台中市潭子區某國小一名六年級班導師遭家長投訴長期在課堂上對學生人格羞辱與情緒暴力，不僅辱罵學生「沒帶腦袋」、「烏龜」、「胖子」。

校方認為程序有問題，原本決議要將導師調職，後來又讓其回任，結果郭姓班導師返班後疑似挾怨報復，先關門拉窗簾緊盯受害學生，讓學童嚇到崩潰向媽媽求救，現又傳出學生遭老師惡搞，考卷只因未寫姓名，從95高分變成0分，

該校說，接獲關於郭師涉及不當管教與霸凌之投訴後，已立即召開校事會議並依法組成調查小組展開調查。校方對任何可能侵害學生權益之行為秉持零容忍態度，目前正嚴謹審視所有指控事證，務求釐清事實真相。

校方表示，鑑於近期調查過程中，本案新事證不斷浮現且情節涉及範圍擴大，為確保調查過程不受干援，並避免直接接觸，降低二度傷害風險，已決議自15日起，將郭師暫時調離班導師職務，改擔任科任教師，不直接接觸原班級學生，並由資深教師接任導師。

台中市教育局說，對潭子區某國小導師涉及不當管教及霸凌事件，市府對不當對待行為採取「零容忍」態度。案件目前正依法調查中，若屬實將依規嚴懲，絕不寬貸，將持續督導學校依法處理，以最嚴謹態度維護每位孩子的受教權益與身心安全。