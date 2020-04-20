紓困條例修法週二上演表決大戰　國民黨堅持「排富普發現金」

▲國民黨團召開記者會 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院20日針對行政院追加1500億元特別預算的紓困振興條例修正草案進行朝野協商，會中達成共識，包括追加預算規模、是否排富發放現金等爭議條文，送交21日院會表決處理。國民黨團總召林為洲召開記者會重申，行政院版本「照顧三百萬人卻排除掉兩千萬人」，國民黨團提出「排富普發現金」的精神將堅持到底，明天見真章。

先前朝野協商，藍綠因「紓困發現金」無法達成共識而破局，今天協商僅針對程序討論，約40分鐘後便達成共識。

根據會議結論，各黨團同意21日立法院會處理，先進行廣泛討論，各黨團推派3人輪流發言；逐條討論時，保留條文依時代力量黨團、台灣民眾黨團各推派1人，國民黨團、民進黨團各推派2人輪流發言；發言完畢後，隨即進行處理。各黨團也同意，草案三讀通過後，不提出復議。

各黨團也同意，行政院如果在23日通過追加特別預算案、並送到立法院後，將列入24日立法院會報告事項，同日將邀請蘇貞昌、主計長、財政部長及相關部會首長列席報告並備詢。

民進黨團總召柯建銘表示，24日將請蘇貞昌來做特別預算報告、備詢後，下週財政委員會審查預算，國民黨立委賴士葆擔任召委，送出委員會後再趕快交給游錫堃院長朝野協商，「趕快把法案及預算通過」。

協商後，國民黨團隨即召開記者會，黨團書記長蔣萬安再次呼籲，政府傾聽民眾聲音，排富後廣發現金給民眾，明天表決時會再次說明。他強調，很多民眾急需一筆現金紓困，也有很多辛苦的民眾，沒辦法符合政府紓困的資格要件，還需要透過申請、跑流程、審核，認為政院方案無法達到救急、救窮的目的。

林為洲表示，行政院版本關卡重重，能真正不用申請就拿到現金補助的，只有弱勢，例如要同時符合中低收入戶、家裡有老人或小孩等條件，才能現金補助，其他人則要透過申請程序，「照顧三百萬人卻排除掉兩千萬人，難道他們都是有錢人嗎？」強調國民黨團版本「排富普發現金」的精神，會堅持到底，明天見真章。