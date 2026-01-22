　
社會焦點 保障人權

勇消詹能傑殉職！竟有人「冒名詹母」發文炒流量　家屬悲痛籲檢舉

記者閔文昱／綜合報導 

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區昨（21日）深夜發生奪命火警，造成2人死亡，其中41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困民眾英勇殉職，消息曝光後震撼社會，各界紛紛哀悼。不料，今（22日）卻傳出有人在社群平台冒充詹能傑母親發文，引發家屬強烈不滿，痛批是對家屬的「二次傷害」，並呼籲民眾協助檢舉下架。

三度進出火場　脫下面罩救人仍不幸殉職

回顧事發經過，詹能傑當晚多次進出火場搜救，第二次撤出時，還特別提醒同仁「裡面衣服堆得像山，碰到就會崩，要非常小心」。隨後他更換第三個氣瓶再次進入火場，在雜物堆中發現34歲羅姓女子受困，因對方呼吸困難、無法即時脫身，詹能傑當場將自己的氧氣面罩讓給對方使用，卻因濃煙與倒塌物阻斷退路，最終吸入大量濃煙昏迷，與羅女雙雙送醫後仍宣告不治。

▲詹能傑第三度進入火場前的最後身影。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲詹能傑第三度進入火場前的最後身影。（圖／記者郭世賢翻攝）

Threads冒名發文破萬觀看　暗指殉職非意外

就在社會各界哀悼之際，社群平台Threads卻出現一則自稱「詹能傑母親」的貼文，內容提到「他的死不該只是一則新聞」、「他是被一次次沒關係、撐一下拖進火場」，甚至詳述詹能傑多次進出火場、將面罩留給他人等細節，語氣煽情，短短2小時內即累積上萬觀看，引發大量轉傳，也讓不少網友誤信貼文真實性。

▲勇消詹能傑殉職惹哀痛，竟有人冒名詹母發文炒作。（圖／翻攝自Threads）

家屬嚴正澄清：非本人發文　請勿再轉傳

對此，詹能傑家屬隨即出面澄清，強調該帳號並非詹母本人操作，貼文屬冒名發文，並痛斥「我們家屬都還在悲痛之中，為什麼還會有這種不安好心的人出來詐騙，還冒用我阿姨的身分？」家屬也呼籲網友停止轉傳，協助檢舉該帳號下架，以免更多人受騙、擴大傷害。

截至今日下午，在家屬與網友集體檢舉下，相關冒名貼文已遭平台下架。

01/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【太厲害了】霍諾德爬台北101練習畫面驚豔遊客

基隆火警消防英雄詹能傑冒名貼文家屬澄清

