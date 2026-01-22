AIT谷立言喊「自由不是免費」　總統府籲藍白審預算：別再內耗

記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言22日在國防安全研究院「強化國防投資與國家整體發展」座談發表演說時表示，自由不是免費（freedom is not free），美國只能在朋友們自主的程度內提供協助。對於總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，依舊被藍白陣營卡關一事，總統府發言人郭雅慧晚間表示，呼籲立法院團結也把握時間，這個會期只剩7、8天，讓國防特別條例能審查、儘速讓總預算付委，「這些都很關鍵，希望國家前進不要再內耗，能夠共同守護民主制度」。

「自由不是免費（freedom is not free）」。谷立言上午在演說中表示，美國只能在朋友們自助的程度內提供協助，在共享自由利益與共同分擔維護自由責任的重要性上，沒有任何地方比世界這個區域更為重要。他說，正如川普總統的《國家安全戰略》（NSS）所闡述，美國致力於維持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方拒止侵略，然而該戰略也強調，美國不能也不應獨自承擔這一重擔。

對此，總統府發言人郭雅慧晚間被問及此事，以及對於國防特別預算依舊卡關的態度。郭雅慧回應表示，非常感謝谷立言處長對於強化台灣自我防衛能力的關心，當然應該說，在大家面對區域安全情勢下，各國不分朝野都在共同努力強化自我防衛能力，台灣位於第一島鏈自然應該要負起責任。

郭雅慧呼籲立法院，大家要團結也要把握時間，這會期只剩下7、8天，把握時間讓國防特別條例能夠審查，也儘速讓總預算付委，這些都很關鍵，希望國家前進不要內耗，能夠共同守護民主制度。