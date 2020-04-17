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快訊／連兩天零確診！國內新冠肺炎續維持395案「166人解除隔離」

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▲▼0417中央疫情流行指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

連兩天零確診！中央流行疫情指揮中心今（17）日宣布國內無新增新冠肺炎確定病例，國內個案維持395案。確診個案中6人死亡，166人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心表示，昨(16)日新增910例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計51,603例(含48,680例排除)，其中395例確診，分別為340例境外移入及55例本土病例。

指揮中心指出，全球累計2,156,756例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國667,801例、西班牙182,816例、義大利168,941例、法國165,027例及德國130,450例為多；病例中142,548例死亡，以美國32,917例、義大利22,170例、西班牙19,130例、法國17,920例及英國13,729例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲▼0417無新增確診案例。（圖／中央流行疫情指揮中心）

▲0417無新增確診案例。（圖／中央流行疫情指揮中心）

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