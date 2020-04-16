WHO經費曝光！比爾蓋茲「2年豪捐159億」　完勝中國6倍

▲微軟創辦人比爾蓋茲的「比爾與美琳達．蓋茲基金會」在2018至2019年捐了5.31億美元給WHO。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普14日表示，將停止向世界衛生組織（WHO）提供資金，此機構的經費來源再度成為焦點。WHO於2018至2019年總預算中，除了最大金主美國以外，第二名是微軟創辦人比爾蓋茲的「比爾與美琳達．蓋茲基金會」，捐款5.31億美元，占總額將近10％，是中國同期貢獻資金8600萬美元的6倍。

WHO每2年為一個資金週期，經費來源包括聯合國、會員國會費與自願捐款。在會費方面，各國依據人口與財富計算、繳納，但費用僅占總額1/4，其餘3/4大多來自國際組織、私人或會員國等合作夥伴的捐款。

綜合「世界經濟論壇」數據與外媒報導，WHO在2018至2019年經費週期中，美國一共提供8.93億美元，2.37億會費占總額22%，6.56億捐款占總額將近15％。而中國的會費僅占總額12%。

第二大捐款者是「比爾與美琳達．蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation），同期捐款5.31億美元（大約新台幣159億元），占總額9.8％，是中國同期貢獻資金8600萬美元（大約新台幣25.8億元）的6倍。另外，第三、四大捐款單位分別是全球疫苗免疫聯盟（Gavi）與英國。

WHO於3月就曾表示，需要6.75億美元資金對抗新冠肺炎疫情，如今美國抽離資金，被預計即將再度發出類似呼籲。全球他國也準備增加財政支援，英國宣布提供2億英鎊經費對抗疫情，其中6500萬英鎊預計撥給WHO。

川普14日表示，WHO在防疫方面犯下錯誤，造成許多人死亡，宣布停止資助，並展開審查，評估WHO在嚴重不當管理、掩蓋新冠病毒傳播方面所扮演的角色。

但輿論批評，此舉嚴重危害全球健康，川普高聲反對WHO，只是為了找個代罪羔羊，替自己在防疫方面的錯誤決策轉移焦點。比爾蓋茲（Bill Gates）於15日也透過推特直指，正值世界面臨公共衛生危機，此時凍結給予WHO的資金是危險舉動。



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