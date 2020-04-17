東南亞「有點蠢蠢欲動！」　陳時中：將比照歐美入境居家檢疫

▲中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃凱翊／綜合報導

連兩天零確診！中央流行疫情指揮中心今（17）日宣布國內無新增新冠肺炎確定病例，國內個案維持395案。對於媒體詢問疫情是否趨緩，陳時中表示，台灣目前看起來算平穩，但「東南亞有點蠢蠢欲動」，預計下一波會將東南亞地區納入居家檢疫的範圍當中。

指揮官陳時中表示，雖然台灣目前疫情算是平穩，但還是呼籲民眾要保持社交距離、勤洗手、避免群聚等，保持個人衛生習慣，才能將成果維持下來。陳時中提到，雖然目前美國連續兩周確診數字有往下降的趨勢，但下一波看起來東南亞地區「有點蠢蠢欲動」，由於部分地區疫情不透明，因此下一波考慮除了歐美之外，也會將東南亞納入居家檢疫、檢疫旅館，或是到集中檢疫所等較嚴格的防疫政策當中，預計近期內就會宣布。陳時中也強調，目前並未考慮更動歐美地區的居家檢疫政策，畢竟整個世界的大環境「不適合做任何的放寬規定」。

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指揮中心指出，全球累計2,156,756例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國667,801例、西班牙182,816例、義大利168,941例、法國165,027例及德國130,450例為多；病例中142,548例死亡，以美國32,917例、義大利22,170例、西班牙19,130例、法國17,920例及英國13,729例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。