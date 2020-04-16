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老爸切斷WHO金援挨批　川普大兒子狠酸：CNN該改名「習NN」！

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▲▼ 川普長子,Donald Trump Jr.。（圖／路透社）

▲川普長子小川普（Donald Trump Jr.，左）在推特上狠酸CNN駐白宮首席記者。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普14日宣布停止資助世界衛生組織（WHO），被外界批評危害全球健康，替自己政府的防疫失誤轉移焦點。CNN駐白宮首席記者阿寇斯塔（Jim Acosta）在推特上列出總統的「代罪羔羊名單」，但總統的長子小川普（Donald Trump Jr.）也反擊狠酸，「該是時候讓CNN把名字改成習NN（Xi NN）了。

川普14日在白宮記者會上宣布，將停止資助WHO。阿寇斯塔推文寫道，「川普所怪罪、造成新冠肺炎大流行的代罪羔羊：WHO、新聞媒體、民主黨國會議員、州長（沒有他自己）」，之後又補充，「川普怪罪的其他代罪羔羊：中國、歐巴馬政府。」

▲小川普（Donald Trump Jr.）反擊記者。（圖／翻攝Twitter@DonaldJTrumpJr）

▲小川普（Donald Trump Jr.）反擊CNN記者。（圖／翻攝Twitter@DonaldJTrumpJr）

小川普轉發這則推文，反擊表示，「也許該是時候讓CNN把名字改成習NN（Xi NN）了。這適合多了。」他的發言人蘇拉斌（Andrew Surabian）抨擊阿寇斯塔「捍衛中國共產黨」，「我相信習近平會真心感謝他的推文。」德州參議員克魯茲（Ted Cruz）也說，「為什麼CNN要替中國共產黨道歉？你應該是個記者，不是中共的宣傳人員。」

川普14日表示，WHO在新冠肺炎防疫方面犯下錯誤，造成許多人死亡，「我今天指示政府團隊停止資助WHO，同時正在進行一項審查，評估WHO在嚴重不當管理、掩蓋新冠病毒傳播方面所扮演的角色。」他說，美國未來將直接向各國提供資金，支持公衛事業，「我們沒有受到（WHO）適當的對待。」

但是，各界專家學者與組織都批評，此舉嚴重危害全球健康，也有人認為，川普高聲反對WHO，只是為了找個代罪羔羊，替自己在防疫方面的錯誤決策轉移焦點。比爾蓋茲（Bill Gates）於15日也透過推特直指，正值世界面臨公共衛生危機，此時凍結給予WHO的資金是危險舉動。

►川普狠斷WHO金援！公衛學者：替自己的防疫失誤「轉移焦點」

►川普長子同意承認台灣　推特發文「還有誰跟我一樣」萬人分享

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

 
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