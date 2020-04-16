紐約州長連線採訪中…CNN主播弟自爆「妻子也染疫」味覺、嗅覺都喪失

▲紐約州長安德魯．古莫（左）與親弟、CNN主播克里斯．古莫（右）（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

CNN主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）先前確診感染新冠肺炎，目前在自家地下室隔離、持續居家工作。他15日晚間連線採訪親哥哥、紐約州長安德魯．古莫時，突然提到，妻子克里斯蒂娜（Cristina Cuomo）也確診，症狀包括失去嗅覺、味覺。

克里斯15日晚間在CNN節目《古莫黃金時間》（Cuomo Prime Time）上連線採訪紐約州長，他提到，新冠病毒真的非常容易傳播，妻子如今也確診，「克里斯蒂娜現在也有新冠肺炎了。她的檢測結果是陽性，這讓我非常傷心。這是我希望不會發生的事，現在卻發生了。」

▲紐約州長親弟、CNN主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）與妻子克里斯蒂娜（Cristina Cuomo）雙雙確診感染新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《紐約每日新聞》、《紐約郵報》，克里斯表示，妻子的症狀包括失去嗅覺與味覺，根據目前聽說過的病例，都是輕症患者的常見症狀。

克里斯表示，太太對於確診的情況「並沒有太難過」，將會「大步向前」，反而是他自己的心情「有點亂」。哥哥安德魯則回應，同住在一個家庭中，當某人必須照顧另一名患者時，很難避免病毒傳播，「當一個人處於居家隔離，其他人很難不被感染。」

克里斯蒂娜是一名雜誌編輯，2001年與克里斯結婚，2人目前育有3子。克里斯是CNN當家主播，也是紐約州長的親弟弟，他先前確診後就在自家地下室隔離，持續居家工作。

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