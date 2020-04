▲宏都拉斯北部外海發生規模6的地震。(圖/翻攝USGS)

記者吳美依/綜合報導

根據美國地質調查局(USGS)、歐洲─地中海地震中心(EMSC)最新資料,宏都拉斯北部外海於當地時間16日2時4分發生規模6的地震,震央位於薩凡納灣(Savannah Bigh)東北方55公里,也就是位於加勒比海上,震源大約10公里。

《衛星通訊社》報導,目前尚未傳出傷亡,其他受影響的國家包括墨西哥、尼加拉瓜與貝里斯。另據太平洋海嘯警報中心(Pacific Tsunami Warning Centre),目前海嘯預測方面「沒有重大威脅」。

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.0 North of Honduras 43 min ago pic.twitter.com/Bbp2CbnduF