英研究「安全國家」台灣排第七！陳時中坦言「嚇一跳」曝原因

▲0417中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，我國防疫有成，近兩日都是0人確診，不過英國倫敦智庫「深入認知」（Deep Knowledge Group）最新研究報告指出，我國僅被列為「安全國家」第七名，輸給德國、南韓、中國。流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，剛開始看到這個成績確實嚇了一跳，仔細看發現，該研究指標沒有「結果指標」，排名才會如此。

英智庫「深入認知」整理出前十大安全國家排名，以色列為第一名，接下來按照排名分別為德國、南韓、澳州、中國、紐西蘭、台灣、新加坡、日本及香港。我國僅排名第七名。

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對此，陳時中表示，剛開始確實嚇一跳，因為排名比台灣前面的國家感染、死亡人數都比我國高很多，後來仔細比照指標，發現該研究是以「過程指標」清算，沒有「結果指標」，過程指標包括隔離策略、監控策略、醫療量能準備，屬於危機處理的效能，但由於我國在危機發生前就杜絕一切風險，沒有顯露出強而有力的阻絕方式，排名才較低。

陳時中表示，台灣沒有社區傳播，不需要進入社區檢驗，過程指標數字看來就沒有那些國家強而有力，沒有「結果指標」才會形成這樣結果。但我國確診人數等確實都相對低很多。