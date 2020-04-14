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「紓困拿不到」9千人只有8百人領到　龔明鑫給出承諾了！

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▲政委龔明鑫。（圖／行政院提供）

▲政委龔明鑫。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院14日召開行政院紓困振興方案「挺農民度難關」記者會，「紓困陳時中」龔明鑫、農委會主委陳吉仲都說明最新紓困進度，並回應相關紓困時事。針對這次的紓困相關內容挨批補助表格複雜、看得到吃不到，龔明鑫強調，政府一定會說到做到，把錢發給需要的人民或企業。

疫情衝擊經濟，政府紓困方案，不過，卻有民間聲音質疑紓困看得到吃不到，申請的表格也太過複雜，這次放無薪假的人數達到9000人，卻只有800人領到紓困，認為標準太過嚴格。

對此，龔明鑫表示，的確第一波的紓困金額600億預算，匡列預算比較多在振興階段，因為那時候只有中國大陸疫情比較嚴重，當時思考也許會向SARS期間，疫情很快就結束，沒有擴散到包含歐美國家，整個經濟會有緩轉的可能。

龔明鑫指出，隨著疫情擴散到歐美國家，這時候紓困就變得非常重要，第二階段紓困要重點放在保住就業，匡列超過1000億額度發給可以保住就業的企業。第二階段等立法院通過特別才能大規模支付，不過，院長已經有指示，如果可以移緩濟急的，那就先動。

龔明鑫強調，要盡快往這個方向進行，「只要政策提出來，政府一定說到做到，這些錢一定會發給需要紓困的人民或企業。」

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