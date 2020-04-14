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陳冊檢疫上網咖「挨罰百萬未繳」　北市移送行政執行署

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▲▼北市1名男子從北京返台，在居家檢疫期間竟跑到台北車站附近打網咖。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲「陳冊」從北京返台，在居家檢疫期間竟跑到台北車站附近打網咖。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者楊亞璇／台北報導

居家檢疫失聯趴趴走層出不窮，不少民眾違規挨罰百萬。台北市衛生局14日表示，日前從北京入境失聯，在網咖被逮的男子陳冊，以及另名從廈門入境，卻從台北逃到高雄航空站企圖出境的盧姓台商，兩人皆因未繳100萬罰鍰，遭移送行政執行署。

盧姓台商於3月9日從大陸廈門入境，但是他在松山機場時不配合填寫資料，機場檢疫官協助他入住旅館，3月10日民政、警政人員去查看，確定沒入住，後來查到在該男在高雄航空站準備搭機出境，甚至攻擊警方，成為台北市首例挨罰百萬元者。

陳冊3月21日自北京入境，但他從機場入境後隨即失聯，在衛福部「入境檢疫系統」線上填寫的手機門號為空號，3月22日經民政及警政人員至居家檢疫住所親訪，確認陳冊未依規定於住所檢疫，通報失聯。警方在3月24日於網咖尋獲，自失聯起至尋獲為止，共歷時約79小時。

衛生局疾病管制科長余燦華說，第一案為3月從廈門入境的盧姓台商，已於10日送行政執行署。第二例挨罰百萬元的是男子陳冊，從失聯至尋獲共歷時79小時，嚴重違反居家檢疫規定，開罰新台幣100萬元，1日開立裁處書，6日文到陳冊家中，限期7天未繳，13日送行政執行署。

截至13日為止，台北市開罰87名違反居家檢疫規定者、1名違反居家隔離規定者，總金額為480萬元，共繳納46萬元。

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