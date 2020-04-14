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美返台一家四口偷跑重罰170萬　基隆「確診夫妻」超委屈！律師出面說真相

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▲▼基隆市衛生局。（圖／記者郭世賢攝）

▲衛生局認定一家四口違反規定，重罰170萬元。（圖／記者郭世賢攝） 

記者許力方、郭世賢／基隆報導

基隆一家四口3月19日從美國返台後居家檢疫，其中婦人出現症狀到醫院採檢，還沒等到結果出爐，隔天和媳婦、2名孫子自行前往台北住處並搭計程車就醫，事後確診，同住的丈夫也被驗出陽性。衛生局重罰一家170萬元，婦人律師喊冤，當時她咳嗽越來越嚴重，到達呼吸困難，卻被要求待在家，且基隆醫院開給她的藥吃了都沒有用。

基隆市衛生局表示，案209年約60歲的老婦人3月19日和媳婦、2名幼稚園孫子從美國返台，在基隆居家檢疫，3月21日她因體溫稍高、喉嚨痛，被安排到衛福部基隆醫院篩檢。婦人因想轉移檢疫住所到台北住家，並在台北就醫，還沒等檢驗報告出爐，3月22日一家四口就搭計程車到台北就診、居家檢疫。

衛生局長吳澤誠指出，經評估移動路徑、後續影響狀況，依法重罰婦人100萬元、媳婦70萬元。媳婦3月22日已違反規定，直到3月25日才再度受居家隔離管制，有3天空窗期未管制，以48小時以上至72小時裁罰基準，開罰70萬元；確診婦人已有症狀，仍在72小時內私自違規外出，採以最高重罰100萬元；另外2名孫子因未滿14歲，依法不罰，僅給予行政指導及警告。

▲▼385,肺炎,關係圖,地圖（圖／曾梓倩製）

▲36天首見！國內疫情4/14「0確診」。（圖／記者曾梓倩製）

衛生局表示，婦人確診後，已經立即對媳婦、2名孫子、計程車司機、同住的小姑、丈夫全數採檢送驗，最後丈夫結果呈現陽姓，其餘皆為陰性，確診的兩夫妻就醫篩檢不到5小時就得知確診，婦人救回一條命已經痊癒，目前在醫院接受隔離，等待三採結果才會出院。衛生局則已經開立行政處分書，必須在7天內繳清罰鍰，婦人一家則由律師代出面喊冤，認為攸關性命也通報相關單位，不滿開罰將提出申訴。

律師受訪時進一步說明，當時因婦人咳嗽越來越嚴重，呼吸都到達有呼吸困難的狀況，結果被要求必須待在家裡，但基隆醫院開給她的藥吃了都沒有用，過程中有一再跟衛生局做聯繫，「所以也不是人跑走，不曉得跑到哪裡去啊！」

律師轉述媳婦的說法，他們一家人認為，媽媽已經有生命危險，和輿論的「沒事到處趴趴走」不太一樣，沒想到還是用這麼重的處罰金額處理，且一家人在居家隔離，都被當成犯人，沒人敢接觸，甚至要被攻擊謾罵，覺得很不公平、受到委屈。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，該名個案沒有遵照就醫規定，基隆衛生局已經予以處分，至於是否造成防疫破口，莊人祥則說明，個案到台北是搭乘計程車，司機應該都有配戴口罩，衛生單位會追蹤聊解，目前為止沒有後續個案被感染。

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