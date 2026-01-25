　
今年10起顯著有感地震未落在花蓮　專家：不必恐慌也不可掉以輕心

▲▼今年10起顯著有感地震未落在花蓮，地震專家郭鎧紋表示，不必恐慌，也不可掉以輕心。（圖／郭鎧紋提供）

▲今年10起顯著有感地震未發生在花蓮，專家郭鎧紋表示，不必恐慌，也不可掉以輕心。（圖／氣象署）

記者林育綾／台北報導

中央氣象署1月24日發布今年10起顯著有感地震報告，不過截至今（25）日，尚未有一起發生在地震最為密集的花蓮縣，引發外界關注是否存在潛在風險。地震專家郭鎧紋表示，花蓮往往在一年的初期就會出現有感地震，目前還沒發生，雖不必過度驚慌，但也不能掉以輕心。

根據中央氣象署統計，今年1月1日至1月24日，全台已發生10起顯著有感地震，但震央多分布在宜蘭、台東、高雄外海等地，而地震活動最為頻繁的花蓮縣，至今尚未出現在前10起名單中。

郭鎧紋分析資料指出，從2000年至2026年這27年間，「第001號」顯著有感地震發生在花蓮縣的次數共有13次，約占近半比例。即使不是編號001，花蓮縣當年的第1起顯著有感地震，也經常發生在編號002至008之間，顯示花蓮往往在一年初期即出現有感地震。

▲▼今年10起顯著有感地震未落在花蓮，地震專家郭鎧紋表示，不必恐慌，也不可掉以輕心。（圖／郭鎧紋提供）

▲2014年花蓮縣第1起顯著有感地震編號為013號。（圖／氣象署）

他特別舉例，2014年花蓮同樣「較晚」才出現顯著有感地震，當年花蓮縣第1起顯著有感地震編號為013號，但整體來看，2014年台灣地區或花蓮縣的地震活動「並無異常」，顯示顯著有感地震的編號先後，並非判斷地震異常或強震發生的單一指標。

▲▼今年10起顯著有感地震未落在花蓮，地震專家郭鎧紋表示，不必恐慌，也不可掉以輕心。（圖／郭鎧紋提供）

▲2024年，直到1月20日全台才出現當年第一起顯著有感地震。（圖／郭鎧紋提供）

但是在2024年，直到1月20日全台才出現當年第一起顯著有感地震，時間點偏晚；隨後在4月3日，發生了規模7.2的「0403花東大地震」。

郭鎧紋強調，台灣位於板塊交界帶，本就屬於高地震活動區域，民眾不用太過提心吊膽，但也「不能掉以輕心」。與其過度解讀地震排序或時點，更重要的是平時落實防災準備，包括固定家具、備妥防災包及熟悉避難動線，才是面對地震風險最實際的做法。

相關新聞

「名人千禧號」11月來台掛靠　花蓮港迎地震後首艘大型郵輪

「名人千禧號」11月來台掛靠　花蓮港迎地震後首艘大型郵輪

2024年0403花蓮地震震毀太魯閣，重創當地觀光。去年雖然有7艘探索型郵輪停靠，但帶來旅客量仍遠少於地震前水準，花蓮港務分公司表示，今年11月將迎來Celebrity Cruises旗下的名人千禧號，為地震後首艘大型郵輪停靠。

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆

宜蘭規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆

快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

地震郭鎧紋花蓮地震

