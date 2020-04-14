明知故犯！珊瑚公主號返台集中檢疫需自費　採檢+隔離每人5.1萬

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內再次出現搭乘郵輪染疫民眾，珊瑚公主號昨有7人返台4人確診，另3人集中檢疫，然而在疫情發生後仍照常出遊，行政院長蘇貞昌強調，明知故犯增加國家醫療資源負擔，應該要多負一點責任。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，檢驗陰性者會徵收集中檢疫、檢驗的費用。根據指揮中心資料，每人約需收取5.1萬元。

中央流行疫情指揮中心昨（14）日公布境外移入病例中有4人（案389~案392）曾搭乘「珊瑚公主號」遊輪。該團一行7人於2月15日至美國、祕魯、玻利維亞、巴西及智利等地旅遊，3月5日從智利登上「珊瑚公主號」遊輪，原定3月19日於阿根廷結束旅程，但因為疫情爆發困於海上多日，直至4月4日才獲同意停靠美國佛羅里達州邁阿密港，當時船上已有12名旅客及10名船員確診感染，其中3名旅客死亡。

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珊瑚公主號遊客在疫情期間仍搭郵輪涉及「明知故犯」，陳時中表示，出入風險區域，將額外徵收相關費用，以第五類法定傳染病確診之後的檢驗費用、治療費用都由政府負擔，不論有無健保身份或者是否本國人，都會用國家的力量來幫助他，至於集中檢疫、採檢的費用仍要收取。

也就是說，目前4名確診者的採檢治療費用由國家出，但另外3名檢驗陰性需集中檢疫者則是自行負擔。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，針對集中檢疫住宿費用每人每日3000元，每次檢驗則是3000元。以此計算，檢疫14天加上3採陰性才放行，每個人需自付金額約5萬1000元。