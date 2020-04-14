網友怒嗆新加坡總理夫人！黃暐瀚嘆：罵人要有理　「找回淳樸的台灣」





▲黃暐瀚。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

記者袁茵／綜合報導

新加坡總理夫人何晶因用「Errrr..」評論台灣捐贈口罩一事，引發一波台星網友大戰。資深媒體人黃暐瀚認為，罵人要有罵人的尺度，要罵的有理，不需要粗話一堆，「千萬別讓愛，變成阻礙！」希望能找回淳樸的台灣。

「找回淳樸的台灣！」黃暐瀚14日在臉書上提到，他常常在想，是因為現代人比較「直言敢言不保留」？還是網路改變了人心？「因為不用面對面，對方可能根本不知道你是誰，所以『鍵盤戰士』們越來越勇，不只出征藍綠，罵遍公眾人物，連國際名人，也要用力展現存在感，讓他知道台灣的厲害。」

黃暐瀚說，世界衛生組織（WHO）對台灣不公平，WHO秘書長譚德塞工作不到位，去對方的臉書留言指教，甚至是罵對方，這都是可以的，但「罵人要有罵人的尺度啊！你說他做不好，叫他下台，那沒問題；說他『死尼哥』有意義嗎？」

面對何晶對於台灣送口罩，給了一個「Errrr...」字眼，黃暐瀚提到，「你覺得她沒禮貌，去留言愛台灣，那沒問題。但說他是『X女』、『舔共』還飆粗話，有事嗎？」就事論事還得理直氣和，不是氣不壯了就沒道理，有道理的同時，一樣可以「態度平和」，這完全不衝突。

「得理也可以饒人，罵人未必要帶髒字。」黃暐瀚表示，網路世界讓大家漸漸忘記人與人的「距離」跟「禮貌」，可以罵人但要罵的有理，實在不需要粗話一堆，「大家都是愛台灣，這點毋庸置疑，不管用的方式一不一樣，出發點都是愛，但千萬別讓愛變成阻礙。」

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