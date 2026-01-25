美川普政府新版國防戰略出爐　日本防衛費增額壓力升高

▲自民黨總裁高市早苗24日與中道改革連合共同代表野田佳彥、日本維新會共同代表藤田文武出席眾議院改選網路辯論會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著美國川普政府發布新版《國防戰略》（NDS），強調盟友應加強分擔防衛責任，日本對可能面臨的防衛費用增額壓力表達警戒。日本政府雖持續提高防衛預算，但仍低於美方要求的GDP佔比 5%，首相高市早苗強調將以自主方式強化防衛能力，維持國家安全穩定。

根據日媒《共同社》、《讀賣新聞》，川普政府在最新版NDS中指出，全球盟友應將防衛支出佔比提高至GDP的5%，其中包括日本。美方認為，北約（NATO）去年已將成員國防衛費目標提升至GDP的 5%，若其他盟國能遵循同樣標準，將有助於分擔全球安全責任。

不過，日本防衛費用多年來雖持續增加，但目前僅約占GDP 2%，若要達到5%水準，實務上相當困難。

日本防衛省官員透露，「5%的目標幾乎不可能達成」，若強制提高防衛費，恐怕會對國民生活造成影響。據悉，美方曾非正式要求日本將防衛費用提升至GDP 的3.5%，但日本政府內部人士亦認為此目標恐難以落實。

隨著眾議院即將於2月8日改選，高市早苗在網路直播辯論會上表示，並未直接從美方聽到「防衛費用GDP佔比達5%」的具體數字，她指出將以自主方式增額，「日本在2025會計年度已將防衛費提高至GDP 的2%，已算是合理規模」。

高市早苗強調，日本將持續因應衛星、防衛海底電纜及防衛產業基礎等需求，自主、獨立地強化防衛能力，以確保國家安全。

此外，《共同社》指出，美國國防部政策次官柯伯吉（Elbridge Colby）將於25日起先後訪問南韓與日本，外界認為他可能會向日方提出防衛費增額的要求。另一方面，柯伯吉是推動同盟國增加防衛費用的重要人物，此行旨在向日韓盟友說明NDS最新方針。

對於NDS的核心內容，日媒《朝日新聞》分析主要包括四大方向：防衛美國本土、震懾中國、擴大盟友與夥伴國防衛責任與角色、強化美國防衛產業。川普政府藉此明顯展現「錢路主義」（Money-First Doctrine）傾向，即類似「門羅主義」（Monroe Doctrine）的美式孤立策略，聚焦美國利益優先，而非全面介入海外衝突。