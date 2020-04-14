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賴士葆籲入境者一律集中檢疫　蘇貞昌：效益比差太大

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▲▼賴士葆質詢蘇貞昌。（圖／翻攝國會頻道）

▲賴士葆質詢蘇貞昌。（圖／翻攝國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委賴士葆14日在立法院質詢時提到，外界不滿近日一對美國夫妻明知自己發病，卻還搭機返台，且醫療費依法還由全民埋單，再次激起民眾要求入境者全部應採集中檢疫14天的聲浪，詢問政府是否可行？行政院長蘇貞昌回應指出，8千多個入境人士才一個確診，若採取集中檢疫，檢疫所不到2天就飽和了，所以依據科學來看，這個效益比差太大了。

賴士葆指出，目前全台393個新冠肺炎確診病例中，境外移入有338例，占86.01％，本土病例則55例，占13.99％，雖然全球都稱讚我國防疫能力，但最近防疫「沒那麼嚴格」，所以一直出現境外病歷。賴士葆因此詢問，是否可全面集中檢疫？讓入境的人待在一個地方14天，時間屆滿全部篩檢，若是陰性就可以回家，陽性則留著處理。

衛福部次長何啟功表示，4/3至4/13期間入境8803人，現場有症狀採檢、集中檢疫的432人，其中結果顯示陽性的10人，其他8731人沒有症狀；而回家後在居家檢疫過程中，確診的僅1人，所以政府採取的措施是看整個的狀況。

賴士葆再問「所以是不行就對了？次長你知不知道現在一天機場大概多少人？」何啟功回答「1000左右」。賴對此質疑，這數字包括出境的人，「所以入境的幾百人給他集中檢疫有什麼問題？」

賴士葆表示，外界一直有要集中檢疫的聲音，而最近發生美國一對夫妻知道自己發病有癥狀，還搭飛機返台，根據法定《傳染病防治法》，不管對方是哪裡人，全部由國家埋單，所以很多人在罵，這東西政府怎麼處理？「如果能按照我的提議先集中處理就知道了，就不會跑去社區，這是有道理的」。

何啟功回應，委員的建議政府其實很早就研議過，按照報告的數字跟現況做最好的評估，經過專家會議討論再來做。賴士葆三問「完全不考慮？已經發生這樣的漏洞囉」。

對此，站在一旁的行政院長蘇貞昌出面答詢，第一，這對夫妻沒跑去社區，都集中檢疫了，第二，何啟功有提到，8千多個才一個確診，若採取集中檢疫，檢疫所不到2天就飽和了，所以依據科學來看，效益比差太大了。

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