阿滴募資「台灣人給世界的一封信」湧2.6萬民眾響應達標　外交部回應了！





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵、蔣婕妤／台北報導

YouTuber阿滴和聶永真等人10日發起募資，打算在《紐約時報》刊登「台灣人寫給世界的一封信」廣告，11日截止時已募到1913萬3288元。對此，外交部發言人歐江安11日回應，「效果可期。」

因為不滿世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上批評台灣，曾在318運動期間集資紐約時報廣告的共同發起人林祖儀、張少濂，還有YouTuber阿滴、張志祺，以及知名設計師聶永真發起這個集資活動，號召網友透過專案捐款。

發起人之一的林祖儀11日表示，募資期間為4月10日下午一點半到4月11日凌晨5點，共計15.5小時，累積2萬6980位民眾的支持，「謝謝大家在短短15小時內，超過2萬6980人參與，集資加總嘖嘖專頁及晚上8點因分擔流量而新增的貝殼集器分流金額累計共達1913萬3288 元。乘載許多人的期待，我們準備向世界發聲。」

對於民眾募資「台灣給世界的公開信」，歐江安表示，透過民間人士和僑民的力量，也能讓國際人士清楚地聽到台灣國內、海外人民心聲，效果可期。外交部多次重申，參與世界衛生組織（WHO）是全體台灣人民共同的期盼，立院各政黨之前通過聯合聲明支持政府推案，就是代表參與WHO有強大、廣泛、不分黨派的民意支持。

歐江安提到，外交部和相關部會一定會繼續深化與民間組織、僑團和熱心人士的合作，聯合友邦及理念相近國家力量，善用國際支持聲量持續加強推動WHO案。鼓勵民眾協同國際友人，繼續理性堅定敦促WHO將台灣完整納入國際醫衛及防疫體系。