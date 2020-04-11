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阿滴募資「台灣人給世界的一封信」湧2.6萬民眾響應達標　外交部回應了！

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▲▼外交部發言人歐江安在外交部例行新聞說明會上針對菲律賓以一個中國政策禁台灣旅客入境做說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵、蔣婕妤／台北報導

YouTuber阿滴和聶永真等人10日發起募資，打算在《紐約時報》刊登「台灣人寫給世界的一封信」廣告，11日截止時已募到1913萬3288元。對此，外交部發言人歐江安11日回應，「效果可期。」

因為不滿世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上批評台灣，曾在318運動期間集資紐約時報廣告的共同發起人林祖儀、張少濂，還有YouTuber阿滴、張志祺，以及知名設計師聶永真發起這個集資活動，號召網友透過專案捐款。

發起人之一的林祖儀11日表示，募資期間為4月10日下午一點半到4月11日凌晨5點，共計15.5小時，累積2萬6980位民眾的支持，「謝謝大家在短短15小時內，超過2萬6980人參與，集資加總嘖嘖專頁及晚上8點因分擔流量而新增的貝殼集器分流金額累計共達1913萬3288 元。乘載許多人的期待，我們準備向世界發聲。」

對於民眾募資「台灣給世界的公開信」，歐江安表示，透過民間人士和僑民的力量，也能讓國際人士清楚地聽到台灣國內、海外人民心聲，效果可期。外交部多次重申，參與世界衛生組織（WHO）是全體台灣人民共同的期盼，立院各政黨之前通過聯合聲明支持政府推案，就是代表參與WHO有強大、廣泛、不分黨派的民意支持。

歐江安提到，外交部和相關部會一定會繼續深化與民間組織、僑團和熱心人士的合作，聯合友邦及理念相近國家力量，善用國際支持聲量持續加強推動WHO案。鼓勵民眾協同國際友人，繼續理性堅定敦促WHO將台灣完整納入國際醫衛及防疫體系。

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