「哪個字提到人傳人？」王炳忠質疑台給WHO郵件：陳時中想騙大家看不懂英文

面對世界衛生組織(WHO)指控台灣並未提出「人傳人」警告,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日公布電郵內容,提及當時已強烈懷疑人傳人,反問「這不叫警訊、什麼是警訊?」不過新黨發言人王炳忠質疑,這封信中「哪一個字提到人傳人?」

陳時中11日表示,電郵全文內容任何公衛學者或醫師看到都明白什麼狀況要被隔離治療,是因為國內沒有個案,無法證明才只有這樣的訊息,說「沒有明示人傳人」,事實上當時說人傳人才是誤導訊息。

▲陳時中以英文朗讀電郵內容。(圖/中央流行疫情指揮中心提供)

陳時中公開電郵內容後,王炳忠在11日傍晚於臉書上批評,「蔡英文當局的官員想騙大家都看不懂英文?去年12月31日給WHO的郵件,通篇哪一個字提到『人傳人』?才指控WHO說台灣沒講『人傳人』是斷章取義,現在公布郵件,證明原來是自己在斷章取義。而且到底是要斷哪一『章』,才能取出『人傳人』的『義』?難道是無字天書,佛曰不可說,和民進黨有緣者才能領悟?」

王炳忠認為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥「再拗」,「看看這封郵件,其實台灣提供給WHO的唯一資訊,就是12月30日武漢市健康委員會發布的緊急通知,這就是所謂『暗示』。如果根據大陸這份通知,就能知道這種有別於SARS的非典型肺炎會『人傳人』,那就反證大陸根本沒有隱匿疫情,台灣對於可能會『人傳人』的領悟,就來自於大陸的公告。」

王炳忠強調,全世界確認這種肺炎會「人傳人」,是來自今年1月鍾南山的結論,「台灣沒什麼好再鬼扯邀功,或者幫美國為其防疫不力卸責。」

電郵全文:

News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan, CHINA.

Their health authorities replied to the media that the cases were believed no SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isolated for treatment.

I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us. Thank you very much in advance for your attention to this matter.

Best Regards

中文翻譯:

根據今日新聞媒體報導,中國武漢至少有七起非典型肺炎病例,當地衛生當局回復媒體表示,這些病例並非SARS;不過,檢體仍在檢驗中,且病例已被隔離治療。

如果您有相關訊息可以與我們分享,我將非常感激。

先感謝您對這事件的關注。

