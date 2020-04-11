歐洲127政要致函WHO：強烈支持台灣參加世界衛生組織！





▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣靠著優異的防疫表現，獲得國際讚譽。外交部11日表示，歐洲地區國家127位政要近日聯名致函WHO，強調強烈支持台灣參加世界衛生組織。

外交部發言人歐江安表示，台灣長期遭受世界衛生組織（WHO）的歧視與不公平待遇，引起國際社會普遍關注，歐洲議會67位跨黨團議員於8日聯名致函歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell，加上德國國會60位跨黨派議員於4月2日連署致函WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），總共127位歐洲政要共同發聲，一致讚揚台灣因應新冠病毒的防疫模式值得學習，認為WHO排除台灣參與是對台灣人民的歧視與不公，強烈支持台灣參與5月的世界衛生大會，希望譚德塞秉持專業邀請台灣參加，以符合WHO「全民均健」（Health for All）、「不遺棄任何人」（Leave no one behind）的一貫宗旨。

歐江安說，外交部對上述127位歐洲政要的正義之聲表示誠摯感謝，他們對於台灣人民長期遭受WHO歧視的困境感同深受，這也彰顯WHO幹事長譚德塞日前刻意造謠批評台灣的偏頗，希望譚德塞秉持專業倫理及中立立場，不要忽視2300萬台灣人民的健康福祉，確實履行WHO有關「不遺棄任何人」的一貫宗旨。

歐洲議會議員聯名函是由友我議員史艾凡（Ivan Štefanec ，斯洛伐克籍、人民黨團）所發起，並在短短幾天內獲得來自歐洲議會人民黨團、社會黨團、歐洲復興黨團、綠黨黨團及保守黨團等6大黨團，共計67位議員參與聯署，充分顯現歐洲議會對台灣跨黨團派的支持。

參與聯署的議員包括歐洲議會友台小組副主席Andrey Kovatchev（人民黨團副主席、保加利亞籍）、Juan Fernando López Aguilar（社會黨團、西班牙籍、內政委員會主席）及Ryszard Antoni Legutko（保守黨團共同主席、波蘭籍）、曾多次為我公開執言的捷克籍議員Michaela Šojdrová、愛沙尼亞前外長Urmas Paet、捷克前外長暨防長Alexandr Vondra、兩位波蘭前外長Anna Fotyga及Jan Witold Waszczykowski，以及立陶宛兩位前防長Rasa Jukneviciene及Juozas Olekas等人。

德國國會議員連署函則由「台灣之友」協會主席謝安妮（Anita Schäfer）國會議員（執政之基民黨/基社黨聯盟）發起，也於短時間內獲合計60位跨黨派國會議員支持。包含國會友台小組主席Klaus-Peter Willsch（基民/基社聯盟）、衛生委員會主席Erwin Rüddel（基民/基社聯盟）、國會議員兼經濟及能源部政務次長Marco Wanderwitz（基民/基社聯盟）、外交委員會副主席Daniela de Ridder（社會民主黨）、外委會「聯合國、國際組織暨全球化」小組主席Ulrich Lechte（自由民主黨）、自民黨衛生政策發言人Andrew Ullmann、基民/基社黨團青年小組Mark Hauptmann及請願委員會主席Marian Wendt（基民/基社聯盟）等。

歐洲議會聯名函的發起人議員史艾凡認為，WHO因為政治因素排除台灣，是對台灣2,300萬人民的不公。德國國會聯名函發起人謝安妮則指出，WHO對台灣人民的歧視，與聯合國及WHO的價值理念不符。他們一致肯定台灣在此次疫情超前佈署，強調國際合作與資訊分享至關重要，台灣的經驗值得學習，支持台灣以觀察員身份參與WHO的相關會議與活動，包括全球疫情警報與反應網絡（GOARN），此時正是國際合作的時機，將台灣納入國際衛生體系中，包括可在醫療物資供應及疫苗研發等領域合作，共同攜手對抗新冠病毒在全球蔓延。