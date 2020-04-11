陳時中「全英文讀出完整電郵」　火大回擊WHO：這不是失職什麼叫失職？

記者洪巧藍／台北報導

面對世界衛生組織指控台灣並未提出「人傳人」警告，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（11）日公布電郵內容並以英文朗讀，他說，當時已經強烈懷疑人傳人，但因為國內沒有病例無法直接明示，他反問「這不叫警訊、什麼是警訊？」。也重話抨擊WHO內行人說外行話。

▲0411疾管署記者會。（圖／攝影中心攝）



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陳時中表示，電郵全文內容任何公衛學者或醫師看到都明白什麼狀況要被隔離治療，是因為國內沒有個案，無法證明才只有這樣的訊息，說「沒有明示人傳人」，事實上當時說人傳人才是誤導訊息。

陳時中重話抨擊，當時當地媒體已經很清楚說明有七個案例隔離治療中，WHO的情況比較貼切的說是「內行人說外行話」，若說隔離治療這樣的不是警訊，什麼情況才是警訊？

陳時中說，不是會員國的台灣已經告訴WHO，他反問會員國的中國有沒有和IHR說？如果沒有講「這不是隱瞞什麼叫做隱瞞?」如果有講，WHO「這不是失職什麼叫做失職？」陳時中呼籲對這事情要坦誠以對、積極處理後續相關事情，不要轉移焦點也不要一錯再錯。



▲0411記者會公布電郵。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

電郵全文：

News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan, CHINA.

Their health authorities replied to the media that the cases were believed no SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isolated for treatment.

I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us. Thank you very much in advance for your attention to this matter.

Best Regards