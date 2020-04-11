募資《紐時》廣告15.5小時達1913萬元！「Attack」改成「Help」上刊時間暫緩





▲阿滴等人發起募款活動，打算在《紐約時報》刊登廣告。（圖／翻攝自嘖嘖網站）

記者袁茵／台北報導

YouTuber阿滴和聶永真等人10日發起募資，打算在《紐約時報》刊登「台灣人寫給世界的一封信」廣告，11日截止時已募到1913萬3288元。面對外界質疑，「台灣人寫給世界的一封信」內文中使用「Attack」（攻擊）一詞太尖銳，發起人之一的林祖儀表示，會改以「Help」為主，並且暫緩上刊時間至4月14日。

關於募款在《紐約時報》刊登「台灣人寫給世界的一封信」廣告，林祖儀11日在臉書上提到，募資期間為4月10日下午一點半到4月11日凌晨5點，共計15.5小時，累積2萬6980位民眾的支持，「謝謝大家在短短15小時內，超過2萬6980人參與，集資加總嘖嘖專頁及晚上8點因分擔流量而新增的貝殼集器分流金額累計共達1913萬3288 元。乘載許多人的期待，我們準備向世界發聲。」

針對阿滴曝光「台灣給世界的公開信」中英文草稿後，內文使用了「Attack」（攻擊）一詞，引發網友覺得太尖銳，怕造成不必要的誤解。林祖儀表示，不用擔心「Attack」一詞，目前以「Help」為主，但為得到更多討論和修正機會，並將往 Taiwan Can Help 角度出發，所以將暫緩上刊時間至4月14日。

此外，由於募款金額高於原先預期的400萬，多出了約1500萬元，所以林祖儀等人也開放問卷，想收集有參與募款的2萬6980人對資金運用意見，再以最謹慎的心態規劃後續行動。

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