振興抵用券何時端出來　蘇貞昌「等疫情緩和」：恨不得趕快發

▲行政院長蘇貞昌 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊產業，經濟部預計待疫情緩和後，推出振興抵用券刺激內需。行政院長蘇貞昌14日表示，政府現在都要求民眾保持社交距離、減少出門，不要到群眾過於擁擠的場合，這與抵用券希望刺激消費、擴大內需的目標有所矛盾，因此還是要等疫情緩和才能端出來，並強調「疫情一緩和，我們恨不得趕快刺激經濟消費」。

蘇貞昌14日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，民進黨立委何志偉質詢時表示，政府聲稱等到疫情緩和之後就會發放振興啟用券，詢問是哪些條件滿足後才會啟動相關的振興作為。

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌表示，政府在相關紓困與振興都是一起做，他的原則就是希望各部會就受到衝擊的產業都要雨露均霑、立竿見影，相關措施越快越好，有些是直接發現金，例如計程車司機、弱勢族群、有需要的產業以及中低受入戶，有些則是要藉由振興帶動經濟，替代率不是那麼高。蘇貞昌說，有鑒於馬政府時代發放消費券遭監察院糾正，認為替代性高、經濟效果不明顯，比較沒有那麼大的效果，政府這次希望發放抵用券帶動更大的經濟效果。

蘇貞昌說，政府現在都要求民眾保持社交距離、減少出門，不要到群眾過於擁擠的場合，這與抵用券希望刺激消費、擴大內需的目標有所矛盾，因此還是要等疫情緩和才能端出來。

蘇貞昌認為，目前看起來台灣已經守住第一波的疫情，連第二波自歐美返國的民眾看起來也已經趨緩，「如果這都能過，那真的也許很快就能到來」，眼看外國疫情如此險峻，台灣雖然相對比較穩定，「但我們一點都不敢大意」。

蘇貞昌強調，「疫情一緩和，我們恨不得趕快刺激經濟消費」，雖然已經有部分醫生與專家出來建議可以怎樣，「有些已經在喊了，我們覺得要再穩住一點」。

何志偉再問，疫情緩和的參考基準點為何，蘇貞昌則表示，現在政府已訂出各種相關規範與相關準備，不管是預算編列還是振興抵用券，各部會的業管項目都已經在做，不過還是要看疫情情況，現在疫情誰也不敢講。

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