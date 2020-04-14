雲端最前線／華航改名行不行？蘇揆：機身多標「台灣」

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台灣推動「口罩外交」，近日由華航貨機陸續送至歐美，但華航的英文名字「China Airlines」又再度引發爭議，發起的「華航正名」連署至今已有近4萬民眾響應。對此，行政院長蘇貞昌14日受訪時表示，華航運送物資要有TAIWAN CAN HELP和國旗、應該多「標記台灣」，至於華航改名成台灣確實該努力，政府會一步步來做。《雲端最前線》14日邀請前立法委員沈富雄、政治評論員李正皓以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨推出「林佳龍華航改名計時器」。（圖／翻攝國民黨臉書）

新加坡總理夫人針對台灣捐贈口罩一事，發表「呃」貼文引發論戰，本來戰火已經稍微停止，但何晶突然修改文章內容，表示感謝台灣，但卻夾帶了大量表情符號，再度引發台灣網友怒火，口罩外交演變成口水戰。行政院長蘇貞昌14日則表示，何晶已經對台表達感謝了，很珍惜這份真摯的感情。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，近日一對住在美國30年的台灣夫婦，在當地發病後搭機返台確診，沒有健保身分但隔離費用卻是政府買單，引發爭議。對此，行政院長蘇貞昌14日受訪時強調，如果是明知故犯者會請相關單位思考讓其多點負擔。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。