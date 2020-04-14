蘇貞昌稱「正名非常有必要」：要讓全世界看到台灣不是中國

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

我國援助國外千萬片口罩，近日陸續由華航貨機運送至歐美，但民眾反應華航的「China Airlines」字樣遭外界誤認是中國的航空公司，因此數月前開啟「華航正名」連署活動，至今已有近4萬民眾響應。對此，行政院長蘇貞昌14日在立法院答詢時表示，全世界都肯定台灣是防疫新冠肺炎最好的國家，而且都是用「台灣」稱呼，所以要怎樣讓全世界看到台灣不是中國，是非常有必要的。

▲時代力量立委陳椒華質詢蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

時代力量立委陳椒華質詢蘇貞昌時提到，希望政府能重視相關正名的事，以最近幾個事件為例，政府援贈其他國家口罩時都是請華航載送，但華航英文名字有「China」，容易讓外國人誤會台灣口罩是中國口罩；還有目前大概只有台灣打職棒，但因為職棒叫「中華職棒」，也被國外誤會是中國在打職棒，她認為這些名稱都應考慮要正名。

對此，蘇貞昌回應指出，目前台灣有許多名稱因為歷史的原故，所以確實以今天世界上運作的情況，會被跟中國混淆。尤其這次疫情，全世界都肯定台灣是防疫做最好的國家，「而且都是用台灣、台灣」，所以要怎樣讓全世界看到台灣不是中國、台灣跟中國不一樣，這確實是非常有必要的。

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