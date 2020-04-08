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安倍晉三、日官員接連謝台灣！外交部：台日經歷地震、風災「友情穩固」

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▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

記者蔣婕妤／台北報導

日本首相安倍晉三宣布，8日起「國內7個一般行政區將進入緊急狀態」為期一個月，使總統蔡英文隔空在推特上發文替日本加油。包含安倍晉三及日本官房長官菅義偉等日方官員接連對台灣釋出的善意向台灣表示感謝，外交部發言人歐江安8日回應，外交部表達誠摯歡迎。

安倍晉三在8日透過推特推文回應總統蔡英文，「一定可以打贏病毒的挑戰，共同度過這個難關！日本台灣一起加油！」；日本官房長官菅義偉8日在記者會中應詢就台灣有意捐助日本口罩事表示感謝；日本駐台代表泉裕泰也在臉書稱讚「台灣模式」的國際防疫成效。歐江安表示，對於日本安倍首相、官房長官菅義偉及日本駐台代表泉裕泰陸續公開表達的友我發言，外交部表達誠摯歡迎與肯定。

歐江安提到，當前人類共同面臨疫情的重大威脅，有賴國際社會一致努力遏止疫情蔓延。台日雙方互為密切的合作夥伴及重要朋友，過去雙方已攜手度過921大地震、311東日本大地震。台日雙方經歷了地震、風災、豪雨等天然災害，發展深厚穩固的友情，歷久彌新，且建構相互伸援的優良典範。台灣相信此次與日本更能深化合作，攜手對抗疫情的挑戰，相互扶持、共度難關。

歐江安強調，全球防疫體系不應存在地理空白，病毒也不分國界。我國有意願、有能力貢獻國際社會，分享台灣的防疫經驗與成果。台灣在不影響國內防疫需求的前提下，已做好準備對國際社會伸出援手，善盡作為負責任的國家所應盡的義務。外交部將持續與日本及其他理念相近國家攜手合作，落實「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping)的莊嚴承諾。」

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