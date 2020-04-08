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影／韓國瑜團隊北上提停止罷免投票　蔡英文：尊重高雄市民意見

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記者沈繼昌／桃園報導

總統蔡英文8日視察桃園市旭富製藥科技公司了解防疫藥品生產過程，媒體詢問有關韓國瑜團隊北上提出停止罷免投票一案時表示，對於罷免案，基本態度是尊重高雄市民意見；行政院副院長陳其邁則說，選舉罷免都是市民權利，他尊重高雄人的決定。

▲蔡英文總統8日視察桃園旭富製藥公司接受媒體詢問有關韓國瑜團隊今日北上提出停止罷免投票案時表示，尊重高雄市民意見。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統8日視察桃園旭富製藥公司，接受媒體詢問有關韓國瑜團隊北上提出停止罷免投票案時表示，尊重高雄市民意見。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文總統下午2時前往桃園市蘆竹區視察研發防疫藥品奎寧原料的旭富製藥科技公司會後接受媒體聯訪，其中媒體詢問，高雄市選委會審查通過罷免高雄市長韓國瑜二階連署書達罷免門檻，預估在6月舉行罷免投票，不過韓國瑜團隊則提出罷免連署有偷跑之嫌，今日由前高雄市府新聞局長王淺秋與律師北上向高等行政法院提出停止罷免投票。

蔡英文指出，這件事情，我們基本態度就是尊重高雄市民的意見，公民權的行使也在高雄市民的手上，其他我沒有什麼要評論的地方，一切就讓高雄市民來決定。

陳其邁受訪時也認為，防疫是現階段最重要工作，其他的工作自己沒有任何評論，覺得應該要把所有的時間、精力與精神放在防疫上，選舉與罷免權都是市民的權力，他尊重高雄市民決定，任何人都要尊重高雄市民的決定。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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