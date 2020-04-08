有助治療輕症患者！蔡英文感謝「製藥國家隊」：未來3個月生產1500萬顆奎寧





▲蔡英文表示，未來3個月生產1500萬顆奎寧。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎疫情，總統蔡英文8日在臉書上提及，除了「口罩國家隊」之外，還有「製藥國家隊」，要啟動奎寧自製儲備計劃，守護國人健康；未來兩到三個月內，將陸續生產約1,500萬顆奎寧，備足國內用藥需求。

蔡英文8日下午在行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦、衛福部次長何啟功、食藥署署長吳秀梅、立委鄭運鵬等人陪同下視察旭富製藥公司。

蔡英文晚間在臉書上表示，奎寧有助於治療新冠肺炎輕症患者，旭富是生產製作奎寧的原料藥廠商，不但捐贈1公噸奎寧原料藥給指揮中心協助防疫工作，未來也會每批次生產保留至少3公噸原料藥給衛福部，確保國內製藥原料穩定供應。

蔡英文說，未來兩到三個月內，會陸續生產約1,500萬顆奎寧，備足國內用藥需求，確保國人健康，也請大家安心。這次從上游到下游，包含做起始物的廠商，做原料藥的廠商，還有製藥的廠商，都整合起來組成製藥國家隊，在防疫工作當中發揮關鍵力量，「我要特別感謝所有製藥界熱心的好朋友，未來行有餘力，也可以幫助有需要的國家。」

蔡英文提到，防疫戰備物資的充足，除了要有實力堅強的國家隊，還需要每一個國人共同珍惜物資。「我雖然不會蒸口罩，但是我都很珍惜我的口罩。不管是口罩還是藥物，希望大家也都一定都要珍惜防疫物資喔！」