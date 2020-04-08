蔡英文視察旭富製藥　肯定防疫國家隊「老藥新用」對抗疫情

▲蔡英文總統8日視察桃園旭富製藥公司，了解研發防疫藥物相關流程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統8日視察桃園旭富製藥科技公司，其中研發的羥氯奎寧被認為對新冠肺炎可能有療效，蔡英文表示，新冠肺炎疫情對台灣衛生體系是個很大的試煉，但也是對國家整體國力的總檢討，旭富製藥擁有羥氯奎寧的原料藥庫存，其中部分將保留國內製劑廠使用，作為政府防疫用途，感謝大家在防疫工作的付出，共同照顧台灣人的健康。

蔡英文總統8日下午在行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦、衛福部次長何啟功、食藥署署長吳秀梅、立委鄭運鵬等人陪同下視察旭富製藥公司，藥廠董事長翁維駿則陪同解說製藥流程。

蔡英文指出，新冠肺炎疫情對台灣衛生體系是個很大的試煉，但也是個對國家整體國力的總檢討，台灣有許多的企業在國家發展過程中默默付出，感謝這些企業在疫情發生時能挺身而出保護整個國家，讓台灣在國際社會上被看的到，也被感受的到。

▲蔡英文總統8日視察桃園旭富製藥公司，了解研發防疫藥物過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文認為，台灣製造業長久以來深受肯定，這次疫情也再次展現台灣製造業的豐沛能量，其中旭富製藥公司擁有羥氯奎寧的原料藥庫存，「老藥新用」可能對防疫有療效，其中3公噸將保留國內製劑廠使用，作為政府防疫用途，感謝大家在這段期間對防疫工作的付出，共同照顧台灣人的健康。

鄭文燦說，旭富製藥科技公司從事中間體、原料藥與特用化學品的研發、生產及行銷，產品外銷歐美、日本等醫藥大廠，品質深受各國肯定，目前新冠肺炎疫情持續增溫，全球急需抗病毒藥物，奎寧被認為「老藥新用」，搭配抗黴漿菌藥物日舒，有機會治療疫情，因為台灣目前沒有氯奎寧（CQ）藥證，但有高度相似的羥氯奎寧（HCQ）藥物，其原料藥即由旭富製藥公司生產，目前政府與民間企業共同組成口罩國家隊已展現漂亮成績，期勉後續防疫國家隊也能順利成形，迎接更大的挑戰。

行政院副院長陳其邁強調，奎寧在國內外的某些臨床實驗上，對於新冠肺炎輕症的患者具有相當好的抑制病毒效果，其他更好的藥物問世前可做為防疫上優先選擇藥物之一，感謝旭富製藥公司在疫情發展期間，保留部分原料藥供國內使用，並與其他製藥廠共同合作，為防疫工作盡一份心力。

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