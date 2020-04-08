5大紓困新措施1035億　800萬人補貼薪資每人12萬





▲蘇貞昌推一張圖看懂紓困補助。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊經濟，政府力推紓困2.0規模一兆五百億救台灣。行政院長蘇貞昌8日透過「一張圖」說明勞工弱勢補貼5大新措施，千億預算預計百萬人受惠。

蘇貞昌表示，「人是英雄錢是膽，政府挺你過難關」，對於受到疫情影響的勞工朋友與弱勢族群來說，領得到、最重要！政府會出資破千億幫忙廣大基層勞工，紓困預算將會送立院審議，通過就會立即實施。

對於5大新措施的內容，蘇貞昌也指出，包含營業額減少五成之企業，「補貼薪資四成，上限兩萬、共三個月」，受惠人數80萬人。另外，針對勞保投保小於兩萬四之自營業者，「補貼一萬，共三個月，含個人開店與司機」，受惠人數110萬人。

至於「弱勢補貼一千五百元」，對象為弱勢、老人、兒童、身障，加發3個月補助，受惠人數87萬人。在擴大就業方面則是針對初入職場青年、失業勞工，受惠人數15萬人。

有關減班休息與受訓補貼，目前的規劃為勞工補助158元一小時，最高120小時，企業最高補助350萬元，預計15萬人受惠。

此波紓困所公布的上述措施，金額總計為1035.2億元，受惠人數估計破百萬。

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