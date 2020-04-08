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新冠衝擊百業！花蓮藝文團體求紓困　徐榛蔚：積極爭取補助

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▲▼因新冠疫情衝擊，花蓮8個立案演藝團隊拜會縣長徐榛蔚尋求紓困。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

因新冠疫情衝擊，花蓮立案演藝團隊拜會縣長徐榛蔚尋求紓困。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全球受新型冠狀病毒衝擊，花蓮縣眾多藝文展演活動也受影響，花蓮縣文化局為了解縣內表演團隊防疫期間運作情形，及說明各相關紓困方案，7日邀集縣內社團法人秋野芒文創協會、八斗喜說演班、街頭靈魂舞蹈團、婆娑舞集、奇萊山藝術團、羅德表演藝術劇場、FLAVOR HUALIE文化推廣工作室、TAI身體劇場等8個立案演藝團隊一同與政府集思廣益。

演藝團隊疫情紓困座談由縣長徐榛蔚主持會議，聆聽各團隊所面臨之困境及現階段之相關緊急需求，冀盼政府與民間團體共同合作協力，協助藝文團體度過因疫情影響之艱困時期。

▲▼因新冠疫情衝擊，花蓮8個立案演藝團隊拜會縣長徐榛蔚尋求紓困。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

許多團隊表示，因疫情衝擊，各項藝文演出必須取消或進行延期，或改以戶外方式進行演出。其中，婆娑舞集表示，今年演出主題為結合花蓮山水風光，預定於本縣七星潭進行演出，因演出場地為戶外，可降低群聚感染之風險，又若疫情持續擴大，可採取直播方式演出。另秋野芒文創協會也表示，今年進行的偏鄉戲劇之旅，許多場次已延期及取消。Flavor Hualien文化推廣工作室也表示，於三月中旬所舉辦的活動，因疫情影響，使得參與人數明顯減少。

徐榛蔚表示，新型冠狀病毒疫情嚴峻，目前縣內大型藝文活動皆受到停辦展演影響，縣府會盡全力積極向中央爭取紓困及補助經費，協助表演團體解決因疫影響之社團營運、展演活動及藝文培訓等問題，攜手度過疫情黑暗時期。

針對防疫期間，各團隊所採取之因應措施，除延期或取消活動之外，也可能必須停止排練，減少成本支出，此外也希望政府能夠提升補助相關經費，協助團隊一起度過此一困境。

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