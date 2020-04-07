紓困條例修法力拚14日三讀　柯建銘：最快5／1通過特別預算

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院2日召開臨時院會，拍板新冠肺炎相關紓困條例修正案加碼特別預算新台幣1500億元，總金額達1兆500億，立法院7日召開程序委員會，民進黨團提議將特別條例修正草案增列為10日立法院會報告事項。民進黨團總召柯建銘晚間受訪時表示，特別條例修法最快14日下午三讀通過，行政院16日就可將預算送至立法院，最快5月1日可以三讀特別預算案。

行政院於2月20日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，立法院在2月25日火速三讀通過，行政院隨後在2月27日提出特別預算案，預算總額為新台幣600億元，用於紓困、振興及防疫措施，經立法院審查後於3月13日火速通過。

行政院2日上午加開臨時院會，會中通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，針對600億元的特別預算再追加1500億元，若再加上移緩濟急與基金1400億、融資貸款7000億，使總金額達1兆500億，後續將送立法院審查。

立法院7日召開程序委員會，民進黨團提議將政院版的特別條例部分條文修正草案，增列為10日院會之報告事項；國民黨團、時代力量黨團則分別提議將立委曾銘宗版本、時力黨團版本，都增列入10日院會之報告事項。

柯建銘晚間受訪時表示，民進黨團將在10日提出將特別條例修法逕付二讀，13日由立法院長游錫堃召集朝野黨團協商，待14日上午行政院長蘇貞昌施政報告總質詢結束後，下午即處理特別條例案三讀，行政院16日就可以將追加的特別預算送至立法院。

柯建銘說，在行政院將特別預算案送進立法院後，屆時也必須邀請蘇貞昌赴立法院進行特別報告，且還需經過立委詢答、委員會審查等程序，最快5月1日才能將特別預算案三讀通過。

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